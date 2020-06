Vì lý do gì mà chính phủ Trung Quốc - quốc gia mà Tổng thống Donald Trump đã áp thuế quan, các biện pháp trừng phạt, bắt phải chịu trách nhiệm cho đại dịch Covid-19 và xem là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh Mỹ lại được cho là muốn chính ông Trump tái đắc cử vào năm 2020?





Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.





Trong bài bình luận đăng trên Bloomberg ngày 23/6, giáo sư Hal Brands làm việc tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Tiên tiến của Đại học Johns Hopkins, và là học giả tại Viện Doanh nghiệp Mỹ đã nêu ra những lý do khiến Trung Quốc muốn Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.



Theo ông Brands, các quan chức Trung Quốc đã nhận ra những gì mà cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã đề cập đến trong cuốn hồi ký gần đây rằng, những thiệt hại mà Tổng thống Trump đang gây ra cho nước Mỹ vượt xa những tác hại mà ông đang tạo ra cho Bắc Kinh.



Vì thế, các quan chức ở Bắc Kinh có thể hi vọng Trump có thêm 1 nhiệm kỳ 4 năm nữa, bởi như vậy những thiệt hại do ông gây ra cho nước Mỹ sẽ còn lớn hơn nữa. Một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Trump có thể không làm cho những sai lầm trở nên tồi tệ hơn, nhưng sẽ rất khó để vãn hồi, theo ông Brands.



Chuyên gia này nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là Bắc Kinh dường như nhận thấy rằng, chừng nào ông Trump còn nắm quyền, thì có rất ít hy vọng Mỹ sẽ có một chiến lược hiệu quả để chống lại Trung Quốc.



"Chính sách mà Trump đang áp dụng gây thiệt hại cho Bắc Kinh. Nhưng chúng chính xác cũng đang khiến Mỹ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề", ông Brands lập luận.

