Bạo lực và cướp bóc lan rộng tại Mỹ

Bạo lực và cướp bóc lan rộng ra nhiều thành phố của Mỹ ngày 2-6 trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích gay gắt vì cách phản ứng bằng vũ lực với những người biểu tình.



Tổng thống Trump phải xuống hầm vì người biểu tình vây kín Nhà Trắng

Biểu tình sắc tộc khắp nước Mỹ: Bùng phát từ những dồn nén âm ỉ

Cảnh sát dùng hơi cay giải tán đám đông biểu tình bên ngoài Nhà Trắng - Ảnh: AFP





Các cuộc biểu tình ôn hòa vào ban ngày để phản đối cái chết của công dân da màu George Floyd đã nổ ra và kéo dài từ cuối tuần qua tại Mỹ. Đến nay biểu tình đã lan ra ít nhất 140 thành phố.



Tuy nhiên, đến đêm, nhiều khu vực biểu tình đã trở thành nơi bạo loạn, xảy ra tình trạng hôi của và đập phá, theo Reuters. Nhiều con phố mua sắm của New York đã trở thành nạn nhân của nạn hôi của trong khi 4 cảnh sát ở St. Louis bị bắn.



Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 2-6 nói rằng cảnh sát New York đã thất bại trong nhiệm vụ ngăn chặn nạn hôi của và các hành vi tội phạm khác trong suốt các cuộc biểu tình đêm trước. Ông Cuomo cũng nói rằng thị trưởng thành phố New York đã đánh giá thấp tình hình khi từ chối sự giúp đỡ của Vệ binh Quốc gia.



Ông Cuomo cho rằng Sở cảnh sát New York nên triển khai một đội ngũ lớn hơn trong số 38.000 cảnh sát của Sở để chống nạn hôi của và phá hoại. Thành phố New York đã ghi nhận thiệt hại ở nhiều nơi chỉ sau một đêm bạo loạn.





Cảnh sát bắt giữ những người biểu tình ở Hollywood, California vì vi phạm lệnh giới nghiêm - Ảnh: AFP





Dù vậy, các cuộc biểu tình tại thành phố Minneapolis vẫn ôn hòa. Minneapolis là nơi đã diễn ra các cuộc biểu tình đầu tiên sau cái chết của công dân da màu Floyd hôm 25-5, một người Mỹ gốc Phi không vũ trang bị cảnh sát da trắng dùng đầu gối chèn cổ đến chết bất chấp việc ông Floyd đã van xin tha mạng.



Người biểu tình cũng đã tổ chức một buổi diễu hành ôn hòa tại quê nhà Houston của ông Floyd vào ngày 2-6 để tưởng nhớ đến ông, theo hãng tin Reuters.



Thống đốc New York cũng chỉ trích ông Donald Trump vì những phản ứng của Tổng thống Mỹ với người biểu tình trên khắp cả nước, cho rằng ông Trump đang đàn áp những kẻ hôi của để "ông ta không phải nói về vụ giết" George Floyd.



Tại Washington, cảnh sát liên bang ngày 1-6 đã bắn đạn cao su và hơi cay vào đám đông biểu tình ôn hòa ở công viên Lafayette bên ngoài Nhà Trắng, với mục đích giải tán đám đông để ông Trump có thể thực hiện chuyến đi bộ đến một nhà thờ bị thiệt hại do bạo loạn đêm hôm trước đó.



Đức, Anh và Úc đều đã lên tiếng quan ngại về sự an toàn của các phóng viên sau khi có thông tin về một số nhà báo bị cảnh sát hoặc những kẻ bạo loạn đàn áp thô bạo.

Theo ANH THƯ (TTO)