Ý đồ của Trung Quốc sau lệnh cấm đánh bắt ở Biển Đông

Mỹ thể hiện chiều sâu năng lực ở Biển Đông



Hôm qua, Hãng ảnh vệ tinh ImageSat Intl. (Israel) công bố hình ảnh chụp Đá Chữ Thập ngày 9.5 cho thấy sự xuất hiện của máy bay cảnh báo sớm KJ-500, KJ-200, cùng một trực thăng Z-8 của Trung Quốc tại bãi đá trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng và bồi đắp trái phép. Các máy bay đậu bên ngoài nhà chứa được cho là có mục đích thể hiện tính sẵn sàng trong bối cảnh lực lượng Mỹ đang hiện diện tại khu vực.



Cùng ngày, hải quân Mỹ thông báo tàu tác chiến cận bờ USS Gabrielle Giffords thực hiện hoạt động hiện diện ở phía nam Biển Đông vào ngày 12.5, gần tàu khoan thăm dò đáy biển West Capella do Công ty dầu khí Petronas (Malaysia) vận hành. Trước đó, tàu tác chiến cận bờ USS Montgomery cùng tàu tiếp tế USNS Cesar Chavez có hoạt động tương tự vào ngày 7.5. Trong thông cáo, Chỉ huy Hạm đội 7 Bill Merz tái khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động vào bất cứ lúc nào và tại bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép ở Biển Đông. Ông Merz tuyên bố: “Mỹ ủng hộ nỗ lực của các đồng minh và đối tác về việc theo đuổi lợi ích kinh tế hợp pháp”.



Gần đây, Mỹ liên tục có các hoạt động quân sự tại Biển Đông nhằm phản ứng “yêu sách biển phi pháp” và “hành động cưỡng ép” của Trung Quốc. Các máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ hoạt động hai lần tại Biển Đông vào các ngày 29.4 và 8.5. Trong 2 ngày 28 - 29.4, hai tàu chiến Mỹ thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chuẩn đô đốc Fred Kacher, Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7, nói rằng hoạt động của tàu chiến cho thấy chiều sâu năng lực của hải quân Mỹ trong khu vực và là tín hiệu của sự ủng hộ của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Bảo Vinh