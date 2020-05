Trung Quốc tuyên bố đáp trả Mỹ vụ luật an ninh Hong Kong

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả nếu Mỹ cố tình gây tổn thất cho những lợi ích của Bắc Kinh liên quan đến đặc khu Hong Kong.









Theo Hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát đi tuyên bố này sau những bình luận mới nhất của cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, ông Robert O’Brien, nói rằng Washington có thể tung ra những lệnh trừng phạt mới với Bắc Kinh nếu Trung Quốc xúc tiến kế hoạch áp đặt luật an ninh mới lên đặc khu hành chính Hong Kong.

Một nhân viên an ninh đeo khẩu trang làm nhiệm vụ tại phiên họp ngày 25-5 của Quốc hội Trung Quốc tại Bắc Kinh - Ảnh: REUTERS





Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay 25-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói Mỹ đang cố gây tổn hại cho an ninh quốc gia của Trung Quốc.



Ông Triệu cho biết thêm Bắc Kinh đã trao công hàm phản đối với các đại diện ngoại giao của Washington về những phát biểu của cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien khi cho rằng luật an ninh áp đặt cho Hong Kong có thể dẫn tới việc Mỹ sẽ áp trừng phạt mới với Trung Quốc.



Trước đó, theo trang tin Axios, phát biểu trong chương trình "Meet the Press" ngày 24-5 của Đài NBC, ông Robert O’Brien, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, nói chính phủ Mỹ chắc chắn sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế lên Hong Kong và Trung Quốc nếu Bắc Kinh thông qua dự thảo nghị quyết cho phép áp đặt luật an ninh quốc gia lên đặc khu Hong Kong.



Ông O’Brien nói rằng Mỹ có thể rút bỏ quy chế đặc biệt đang áp dụng với Hong Kong, cho phép đặc khu này có thể hoạt động như một trung tâm tài chính quốc tế.



Ông O’Brien cũng nói "thật khó hình dung" cộng đồng tài chính có thể vẫn duy trì hoạt động tại thành phố này nếu luật an ninh quốc gia do Trung Quốc áp đặt được kích hoạt.

Theo D.KIM THOA (TTO)