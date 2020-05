Tổng thống Mỹ Donald Trump cải thiện uy tín ở bang chiến lược

Kết quả thăm dò của Đại học High Point tại tiểu bang Bắc Carolina cũng cho thấy tỷ lệ không tán thành đối với Tổng thống Trump là 46%, giảm đáng kể từ mức 52% trong cuộc thăm dò năm ngoái.





Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Biden dẫn trước Tổng thống Trump 9 điểm

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)





Kết quả một cuộc thăm dò công bố ngày 6/5 tại Mỹ cho thấy trong tháng trước, Tổng thống Donald Trump đã nhận được mức tín nhiệm 44% tại tiểu bang Bắc Carolina, tăng 4% so với cùng thời điểm năm 2019.



Kết quả thăm dò của Đại học High Point tại tiểu bang Bắc Carolina cũng cho thấy tỷ lệ không tán thành đối với Tổng thống Trump là 46%, giảm đáng kể từ mức 52% trong cuộc thăm dò vào tháng Tư năm ngoái.



Ngoài ra, 57% số người được hỏi cho rằng nước Mỹ đang "đi sai hướng,"giảm nhẹ so với mức 58% cách đây một năm.



Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 16/4 đến ngày 1/5 và được công bố trong bối cảnh Tổng thống Trump đang nỗ lực trấn an người dân sau những chỉ trích về cách ứng phó của chính phủ quyền đối với đại dịch COVID-19.



Tháng trước, ông đã ban hành một văn bản hướng dẫn các tiểu bang mở cửa trở lại nền kinh tế.



Mới đây nhất, ngày 6/5, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo sẽ không giải tán nhóm đặc nhiệm chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng.



Thay vào đó, nhóm này sẽ được bổ sung đội ngũ cố vấn và chuyển trọng tâm hành động sang khôi phục sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống xã hội đất nước.



Cũng theo kết quả khảo sát, Thống đốc bang Bắc Carolina, ông Roy Cooper - một thành viên của đảng Dân chủ - đã chứng kiến một "bước nhảy" lớn về mức độ tín nhiệm so với một năm trước. Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ chính khách này đã tăng gần 20% lên 60%, trong khi chỉ có 20% có ý kiến ngược lại.



Trong cuộc khủng hoảng dịch COVID-19, nhiều thống đốc bang ở Mỹ đã giành được mức độ tín nhiệm cao hơn so với trước đây, thậm chí hơn cả mức tín nhiệm của Tổng thống Trump.



Bắc Carolina được coi là một tiểu bang chiến lược trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Tổng thống Trump từng đánh bại ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 tại bang này.

Theo Bùi Đại Thắng (TTXVN/Vietnam+)