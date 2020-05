Quan chức Hồng Kông: Không có gì phải sợ lệnh trừng phạt của TT Trump

Người đứng đầu cơ quan tài chính Hồng Kông Trần Mậu Ba ngày 30-5 tuyên bố động thái Mỹ thu hồi các đặc quyền thương mại dành cho đặc khu này sẽ chỉ có “tác động nhỏ” lên nền kinh tế.

Mỹ xác định Hong Kong không còn tự chủ về chính trị với Trung Quốc

Trung Quốc tuyên bố đáp trả Mỹ vụ luật an ninh Hong Kong





Giải thích về nhận định này, ông Trần Mậu Ba cho biết thống trị nền kinh tế Hồng Kông chính là ngành dịch vụ. Hơn nữa, các sản phẩm Hồng Kông xuất sang Mỹ "chiếm chưa tới 2% trong tổng lượng sản xuất của thành phố", trị giá khoảng 3,7 tỉ đô la Hồng Kông (tương đương 473,6 triệu USD) và chiếm chưa tới 0,1% trong tổng sản lượng xuất khẩu của thành phố này.





Một số nhà kinh tế đưa ra dự đoán ảm đạm cho tương lai Hồng Kông, nhưng người đứng đầu cơ quan tài chính thành phố này tỏ ra lạc quan. Ảnh: Reuters





"Chúng tôi đã sẵn sàng cho mọi kịch bản khác nhau" - ông Trần Mậu Ba tuyên bố. Ông Trần Mậu Ba khẳng định Hồng Kông có kinh nghiệm trong việc xử lý các thách thức tài chính và cũng lường trước được tình hình xấu đi do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Ông Trần Mậu Ba nhấn mạnh không có gì phải sợ các biện pháp trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến dự luật an ninh Hồng Kông.



Người đứng đầu cơ quan tài chính Hồng Kông nói: "Chúng tôi có sự tự tin và kinh nghiệm trong việc xử lý những thách thức như thị trường tài chính ở Hồng Kông đã trải qua nhiều lần. Với sự ủng hộ của cả nước (Trung Quốc), chúng tôi không có gì phải sợ".



Ông Trần Mậu Ba nói thêm với việc Mỹ có hành động nhắm vào thành phố này như hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao, Hồng Kông cần tăng cường quan hệ với các đối tác thương mại khác, gồm Nhật Bản và các nước châu Âu. Ông Trần Mậu Ba cũng đảm bảo dự luật an ninh Hồng Kông sẽ không dẫn đến dòng vốn bị hạn chế hoặc kiểm soát ngoại hối.



Nhắc lại những cuộc biểu tình trước kia, ông Trần Mậu Ba cho biết: "Khi chúng tôi nói chuyện với đại diện doanh nghiệp nước ngoài vào năm ngoái, nhiều người đã đặt ra mối quan tâm tương tự về môi trường đầu tư của Hồng Kông: an ninh của thành phố, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng xã hội bất ổn".





Người đứng đầu cơ quan tài chính Hồng Kông Trần Mậu Ba cho biết sẵn sàng cho mọi kịch bản khác nhau. Ảnh: SCMP





Những phát ngôn này được ông Trần Mậu Ba đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Thời báo Hoàn cầu (tờ báo trực thuộc Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc) chỉ vài giờ trước khi ông Trump thông báo đã ra lệnh cho cấp dưới bắt đầu quá trình xóa bỏ những đặc quyền mà Mỹ dành cho Hồng Kông trong ngày 29-5.



Tổng thống Trump đã ra lệnh cho cấp dưới bắt đầu quá trình xóa bỏ các đặc quyền dành cho Hồng Kông để trừng phạt động thái của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng chưa tuyên bố một lệnh chấm dứt ngay các ưu tiên vốn đã giúp Hồng Kông giữ vị thế trung tâm tài chính toàn cầu.



Hồng Kông được hưởng quy chế đặc biệt dựa theo Đạo luật Chính sách Mỹ - Hồng Kông (năm 1992). Theo đó, Mỹ đối xử với Hồng Kông khác với các thành phố khác của Trung Quốc đại lục xét về quan hệ kinh tế, áp dụng một loạt quy định khác về kiểm soát xuất khẩu, hải quan, nhập cư…



Theo H.Bình (NLĐO/SCMP)