Bắc Kinh dọa đáp trả Washington vì Covid-19

Luật an ninh - “dấu chấm hết” cho Hồng Kông ?



Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC) ngày 22.5 thảo luận dự luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, trong đó cấm việc xúi giục nổi loạn, ly khai và phản quốc. Theo ông Trương Nghiệp Toại, sẽ tăng cường “cơ chế chấp pháp” tại Hồng Kông. Ông Trương nói thêm Trung Quốc đang lên kế hoạch cải thiện chính sách “một quốc gia, hai chế độ” tại Hồng Kông.

Thông tin về dự luật đã nhanh chóng bị nhiều nghị sĩ Hồng Kông phản đối, gọi đây là “dấu chấm hết cho Hồng Kông”, vì lo ngại dự luật sẽ gây bất ổn và gia tăng sự kiểm soát của Bắc Kinh tại đặc khu. Cùng ngày, Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga khẳng định dự luật trên sẽ không ảnh hưởng tới tính độc lập pháp lý của đặc khu, theo Reuters.



Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phản ứng cứng rắn nếu luật an ninh đối với Hồng Kông được thông qua, theo AFP.