Tổng thống Donald Trump nhận được mức tín nhiệm cao kỷ lục

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 8/4/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)





Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận do kênh truyền hình Fox News công bố ngày 9/4 (giờ địa phương) cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được mức tín nhiệm cao nhất kể từ khi ông bước chân vào Nhà Trắng.



Theo kết quả thăm dò, có tới 49% số người được hỏi bày tỏ sự tín nhiệm đối với Tổng thống Trump - tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ khi ông trở thành chủ nhân thứ 45 của Nhà Trắng.



Mức độ ủng hộ trên tăng nhẹ so với tỷ lệ 48% mà ông chủ Nhà Trắng nhận được trong tháng 3/2020 và 47% trong tháng 2/2020.



Trong khi đó, tỷ lệ không tán thành đối với Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã giảm xuống còn 49%.



Đáng chú ý, 89% những người theo đảng Cộng hòa thể hiện sự tán thành đối với Tổng thống Trump, thấp hơn 2 điểm so với tỷ lệ ủng hộ mà ông từng nhận được vào tháng 1 vừa qua (91%).



Tổng thống Trump cũng nhận được các mức tín nhiệm kỷ lục so với những gì ông từng được nhận trước đây ở hầu hết các nhóm cử tri là nữ giới, cử tri đảng Dân chủ, người da trắng và theo Thiên chúa giáo.



Đặc biệt, trong bối cảnh diễn ra dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, vẫn có tới 51% số người tham gia cuộc khảo sát thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Trump trong cuộc chiến nhằm đẩy lui đại dịch.



Trong khi đó, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci nhận được tỷ lệ ủng hộ lên tới 80%, tiếp theo là chuyên gia y tế cộng đồng Deborah Birx được 62% và Phó Tổng thống Mike Pence được 52%.



Chuyên gia thăm dò dư luận của đảng Cộng hòa Daron Shaw cho rằng tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Trump không lớn và chắc chắn không thể bằng tỷ lệ ủng hộ giành cho cựu Tổng thống George W. Bush sau sự kiện 11/9 trước đây.



Tuy nhiên, chuyên gia Daron Shaw cũng cho rằng điều này cũng có thể giúp Tổng thống Trump nhận được tỷ lệ ủng hộ trên 50% cho đến cuối nhiệm kỳ và đóng vai trò rất quan trọng cho cơ hội tái tranh cử vào Nhà Trắng sắp tới.



Những chỉ số tích cực trên giành cho Tổng thống Trump một phần xuất phát từ việc ông đã tổ chức các cuộc họp báo hàng ngày về các vấn đề liên quan đến đại dịch COVID-19, cũng như làm việc với thống đốc các tiểu bang để gửi đồ tiếp tế và hỗ trợ cho các địa phương, cho dù những người chỉ trích nói rằng ông đã không phản ứng đủ nhanh với cuộc khủng hoảng này.



Tỷ lệ ủng hộ giành cho Quốc hội Mỹ trong cuộc khảo sát này là 35%, tăng thêm 4 điểm phần trăm kể từ tháng Ba và 9 điểm phần trăm kể từ tháng 2/2020.



Kết quả tích cực này có được phần lớn đến từ việc Quốc hội Mỹ đã thông qua 3 dự luật kích thích kinh tế nhằm đối phó với tác động của dịch COVID-19 vào tháng Ba.



Trong khi đó, 77% số người được hỏi tán thành với phản ứng của chính quyền tiểu bang của họ đối với đại dịch COVID-19, trong khi 56% thể hiện sự ủng hộ đối với phản ứng của chính quyền liên bang về vấn đề này.



Tỷ lệ trên cho thấy một mức tăng nhẹ so với tháng Ba vừa qua, với 74% số người được khảo sát thể hiện sự ủng hộ đối với phản ứng của chính quyền tiểu bang và 55% ủng hộ phản ứng của chính quyền liên bang Mỹ.

Theo Bùi Đại Thắng (TTXVN/Vietnam+)