Ngày 4-4 (giờ VN), bang New York của Mỹ đã chứng kiến một cột mốc đau buồn: trong gần 5 tuần, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của những người dân nơi đây nhiều hơn cả vụ khủng bố ngày 11-9-2001.





Quân nhân Mỹ xuất hiện bên trong các phòng được chuẩn bị để đối phó COVID-19 tại Trung tâm hội nghị Jacob K. Javits ở New York tuần này - Ảnh: REUTERS





Sự kiện đau buồn diễn ra cách đây gần 2 thập niên - khi bọn khủng bố đâm máy bay vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) ở New York và một số địa điểm khác - đã khiến khoảng 2.700 người thiệt mạng, theo trang Politico. Trong khi đó, COVID-19 đã khiến khoảng 3.000 người tử vong tại bang này và con số có thể tiếp tục tăng thêm.



"Tôi thấy sự kiện 11-9 ở New York"



Đó là tựa đề bài viết của cây bút Max Boot trên báo Washington Post giữa tuần này, nhưng theo tác giả, những gì đang diễn ra tại New York còn tồi tệ hơn vụ khủng bố kinh hoàng xưa kia. "Tôi chưa từng nghĩ rằng thành phố New York có thể trải qua bất kỳ thứ gì tồi tệ hơn vụ khủng bố ngày 11-9. Nhưng tôi đã sai rồi!" - Max Boot mở đầu bài viết.



Một lần nữa thành phố New York hứng chịu thiệt hại nặng nề, nhưng lần này tác động không giới hạn chỉ ở khu Manhattan. Kẻ thù thậm chí còn âm thầm hơn cả nhóm khủng bố al-Qaeda. Con virus xâm nhập mọi ngõ ngách của New York từ quận Queens, Brooklyn cho tới quận Bronx.



Hệ thống 911 nhận số lượng cuộc gọi hằng ngày nhiều hơn cả ngày 11-9-2001. Trong khi đó, các bệnh viện đông nghẹt người và các cơ sở y tế tạm thời đang được dựng lên khắp nơi, như tại Trung tâm hội nghị Jacob K. Javits ở quận Manhattan.



Những ngày gần đây, trung bình New York ghi nhận một ca tử vong do COVID-19 cứ khoảng 10 phút, thậm chí có ngày chỉ 2 phút rưỡi. Số ca nhiễm tại đây đã chiếm gần 1/4 trong tổng số hơn 270.000 ca nhiễm ở nước Mỹ. Mô hình dữ liệu của Đại học Washington còn dự đoán số ca tử vong do COVID-19 ở bang New York sẽ lên tới 16.090 vào tháng 8 tới.



Thị trưởng New York Bill de Blasio khẳng định "không có sự so sánh lịch sử nào" có thể diễn tả nổi những gì New York đang trải qua. Ông cho biết New York đang cần các bác sĩ, y tá, chuyên gia hô hấp và thêm hàng ngàn máy thở trong tuần tới, đồng thời thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump huy động các nguồn lực từ quân đội Mỹ đến hỗ trợ. "Chúng ta không thể phí dù chỉ một ngày" - ông nhấn mạnh và cho biết New York sắp đối mặt với đợt "công kích dữ dội" của COVID-19 những ngày tới.



Cần người hùng cứu "thiên đường"



"Chúng ta đã sống trong một thiên đường, ngay tại thành phố tuyệt vời này, đúng chứ? Chúng ta có những buổi khiêu vũ, có nhà hát, nhạc kịch, những cuộc giải trí và mọi thứ. Nhưng giờ đùng một cái chúng ta không có nữa, nhiều thứ không còn mở" - cây bút Julia Vitullo-Martin, sống ở khu Upper West Sider của New York, diễn tả.



Vào thập niên 1990, các nhà lý luận đã dự đoán thành phố New York và lối sống đô thị tại đây sẽ tàn lụi khi Internet xuất hiện. Đó là khi người ta có thể làm việc tại nhà, và những chuyến tàu đông nghẹt, những con phố tấp nập sẽ thuộc về dĩ vãng.



"Nó đã trở thành một nỗi sợ thật sự trong vài năm, nhưng sau đó hóa ra tất cả người trẻ và những chiếc máy tính của họ quyết định muốn sống trong một môi trường đông đúc và đa dạng" - bà Kathryn Wylde, chủ tịch tổ chức Đối tác thành phố New York, kể lại.



Nhưng với những tác động của dịch COVID-19, người phụ nữ này đặt vấn đề: "Câu hỏi giờ đây là liệu điều đó sẽ thay đổi?". Bà Wylde tự hỏi liệu thành phố New York sẽ hoàn toàn trở lại giống ngày thường và liệu tiền đề của thành phố này - những con người sống đông đúc gần nhau và cùng theo đuổi việc làm, văn hóa, giải trí - có thể tồn tại hay không.



Giờ đây, người ta hi vọng giới chức Mỹ sẽ có những hành động kịp thời để cứu tâm dịch New York. Như thị trưởng Bill de Blasio chia sẻ: "Những ngày tới và những tuần tới sẽ quyết định chúng ta sau này được ghi nhớ như thế nào. Liệu chúng ta sẽ là những người hùng, giống như thế hệ vĩ đại nhất (thời kỳ Thế chiến 2)? Hay liệu chúng ta sẽ là một thế hệ mà lẽ ra đã có thể làm nhiều hơn nữa và cứu được nhiều mạng sống hơn nữa?".







Nước Mỹ sẽ có "Ủy ban COVID-19"?



Tuần này, một nhóm các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã vạch ra kế hoạch về việc lập một đội đặc nhiệm để điều tra công tác xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19 của nước Mỹ tương tự "Ủy ban 11-9".



"Rõ ràng hệ thống hiện tại không hoạt động hiệu quả và chúng ta cần tìm ra cách thay đổi điều đó. Gần như không có lời bào chữa nào cho bản chất trễ nải của hệ thống phản ứng này" - John Farmer Jr., một cựu thành viên của Ủy ban 11-9, chia sẻ với trang Vox.











Theo BẢO ANH (TTO)