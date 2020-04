Thứ trưởng công an Trung Quốc phụ trách vấn đề Hồng Kông bị điều tra tham nhũng

Cơ quan kiểm tra kỷ luật của Trung Quốc đang điều tra Thứ trưởng Công an phụ trách vấn đề Hồng Kông vì tình nghi tham nhũng.

Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lực Quân bị điều tra. Ảnh chụp màn hình South China Morning Post

Theo tờ South China Morning Post, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) ngày 19.4 thông báo điều tra Thứ trưởng Công an Tôn Lực Quân vì vi phạm kỷ luật và luật pháp nghiêm trọng, cụm từ thường dùng để chỉ hành vi tham nhũng.

Bộ Công an Trung Quốc cùng ngày đăng thông báo tuyên bố ủng hộ cuộc điều tra “chính xác và đúng thời điểm” này.

Trong thông báo, Bộ Công an nói ông Tôn đã lơ là kỷ luật và nguyên tắc chính trị trong thời gian dài. Cơ quan này tuyên bố sẽ cải thiện tư tưởng trung thành, ủng hộ, tuân thủ và bảo vệ cán bộ hạt nhân, ý nhắc đến Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Tôn lãnh đạo cơ quan phụ trách an ninh chính trị trong nước lần vấn đề an ninh Hồng Kông. Ông từng là cục trưởng Cục Hồng Kông, Macau và Đài Loan thuộc Bộ Công an. Năm 2017, ông ký thỏa thuận với cục trưởng An ninh Hồng Kông Lý Gia Siêu về việc thông báo cho lực lượng chức năng 2 bên khi có người dân đại lục bị bắt giữ ở Hồng Kông và ngược lại.

Vụ điều tra ông Tôn được tiến hành sau khi Thứ trưởng Công an Mạnh Hoành Vĩ, cựu Giám đốc Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) bị tuyên án 13 năm tù vì tội tham nhũng hồi tháng 1.