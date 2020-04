Rùa quý hiếm xuất hiện đông chưa từng thấy trong hơn 20 năm ở Thái Lan

Thái Lan đã phát hiện số lượng tổ rùa da (leatherback sea turtle) quý hiếm lớn nhất trong vòng 2 thập kỷ trên các bãi biển vắng bóng du khách do đại dịch COVID-19.





Trong bối cảnh phong tỏa do đại dịch COVID-19, tại nhiều thành phố trên thế giới, nhiều loài động vật như lợn rừng, nai, chim cánh cụt... đã xuất hiện trên đường phố.



Tại Thái Lan, nơi có 2.765 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 47 ca tử vong, lệnh cấm các chuyến bay quốc tế cũng như lời kêu gọi người dân ở nhà đã khiến số lượng khách du lịch giảm và các bãi biển trở nên vắng vẻ. Nhờ vậy, các bãi biển này đã thu hút loài rùa quý hiếm xuất hiện đông chưa từng có trong vài thập kỷ trở lại đây.



Có 11 tổ rùa da đã được tìm thấy trên các bãi biển kể từ tháng 11 năm ngoái, đây là con số cao nhất trong 20 năm qua, Reuters hôm 20.4 dẫn thông tin từ ông Kongkiat Kittiwatanawong - giám đốc Trung tâm sinh học biển Phuket.



"Đây là tín hiệu rất tốt với chúng tôi bởi nhiều khu vực sinh sản đã bị con người phá hủy" - ông nói.



Giám đốc Trung tâm sinh học biển Phuket cũng nói rằng, so với năm trước, các nhà môi trường học chưa từng được chứng kiến lượng sinh sản lớn như vậy bởi rùa da có nguy cơ bị giết chết do các ngư cụ hoặc bởi sự quấy rối của con người ở các bãi biển.



Rùa da là một trong những loài rùa biển lớn nhất thế giới. Rùa da được xem là loài có nguy cơ tuyệt chủng ở Thái Lan, được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt vào danh sách các loài dễ bị tổn thương trên toàn cầu.



Rùa da hay còn gọi là rùa luýt thường đẻ trứng ở các khu vực tối, yên tĩnh, những bãi biển vắng khách du lịch.



Hồi cuối tháng 3, nhân viên tại một vườn quốc gia ở tỉnh Phanga Nga, giáp biển Andaman, từng nhìn thấy 84 con rùa da nở sau khi theo dõi trứng trong hai tháng.



https://laodong.vn/the-gioi/rua-quy-hiem-xuat-hien-dong-chua-tung-thay-trong-hon-20-nam-o-thai-lan-799774.ldo

Theo Hải Anh (LĐO)