5 người Việt kẹt tại sân bay Bangkok, có thể bị buộc quay lại Ethiopia

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước để sớm tìm giải pháp phù hợp đưa nhóm công dân Việt Nam bị mắt kẹt tại sân bay quốc tế Survanabhumi về nước.





Hành khách xếp hàng chờ đo thân nhiệt và đánh giá sức khỏe tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok ngày 9-3-2020 - Ảnh: AFP



Trước đó, ngày 25-3, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp nhận thông tin về 5 công dân Việt Nam bay từ Ethiopia trên chuyến bay ET518 của hãng hàng không Ethiopian Airlines, dự kiến quá cảnh sân bay Survanabhumi ở Bangkok để nối chuyến về sân bay quốc tế Nội Bài chiều cùng ngày, nhưng không bay tiếp được do đến trễ và không còn chuyến bay về Việt Nam.



Cơ quan Di trú Thái Lan không giải quyết cho nhập cảnh cho những người này do họ không có giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 và bảo hiểm y tế có hạn mức điều trị 100.000 USD.



Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại sứ quán đã lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng của cả Việt Nam và Thái Lan, triển khai nhiều phương án cùng lúc nhằm đạt mục tiêu cao nhất là hỗ trợ đưa nhóm công dân này về nước.



Từ 25 đến 28-3, Đại sứ quán đã tích cực tìm các đường bay về Việt Nam. Tuy nhiên, các hãng hàng không có đường bay trực tiếp giữa Bangkok và Việt Nam đều đã dừng bay từ ngày 24-3. Việc quá cảnh qua một hoặc một số sân bay khác về Việt Nam cũng không khả thi do hầu hết các chuyến bay chở khách quốc tế đến Việt Nam đã bị hủy.



Đại sứ quán cũng nỗ lực làm việc với các cơ quan chức năng của Thái Lan đề nghị xem xét cho nhóm công dân này nhập cảnh để bảo đảm điều kiện ăn ở, sức khỏe.



Tuy nhiên ngày 3-4, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã gửi Công hàm thông báo 5 công dân này không thuộc trường hợp ngoại lệ được xem xét cho nhập cảnh theo Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp và Luật kiểm soát dịch bệnh Thái Lan (áp dụng từ 0h ngày 26-3).



Trong thời gian chờ có giải pháp cho nhóm công dân trên, Đại sứ quán thường xuyên giữ liên lạc, thăm hỏi và động viên tinh thần, cung cấp thức ăn và một số đồ dùng cần thiết, đồng thời giữ liên lạc với nhà chức trách sân bay để giải quyết những yêu cầu trước mắt của các công dân.



Ngày 5-4, dưới sự vận động của Đại sứ quán, nhiều kiều bào hảo tâm đã quyên góp thức ăn cùng nhiều đồ dùng thiết yếu tiếp tục tiếp tế cho nhóm công dân này.



Trao đổi qua điện thoại, một thành viên của nhóm là Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1983, cho biết lo lắng hiện nay của nhóm là sân bay quốc tế Survanabhumi bị đóng cửa và nhóm sẽ bị đưa lại về Ethiopia trong khi nhóm không còn đủ kinh phí để sinh hoạt và mua lại vé máy bay về nước.



Thay mặt nhóm, anh Tuấn bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm và sự quan tâm của bà con Việt kiều ở Thái Lan cũng như sự hỗ trợ và giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.







Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã thông báo cho các cơ quan đại diện Việt Nam trên toàn thế giới, đồng thời khuyến cáo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng chống dịch của Thái Lan và những rủi ro khi đi lại, khuyến cáo công dân không chọn quá cảnh Thái Lan để về nước.



Đại sứ quán tiếp tục khuyến cáo công dân tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch của nước sở tại, không tự ý xuất nhập cảnh Thái Lan vào thời gian này để tránh xảy ra những sự việc bất khả kháng như trên.



Theo TTXVN