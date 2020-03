Vụ bắt giữ con tin tại Philippines: Thủ phạm từng là nhân viên an ninh

Trước đó, công ty an ninh cung cấp dịch vụ bảo vệ trung tâm thương mại Greenhills V-Mall đã sa thải đối tượng, y thậm chí còn tìm cách lôi kéo một số đồng nghiệp cùng tiến hành một vụ "tạo phản".





Cảnh sát Philippines phong tỏa trung tâm mua sắm Greenhills V-Mall ở Manila, sau khi hàng chục người bị bắt làm con tin ngày 2/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)





Ngày 2/3, cảnh sát vũ trang và các chuyên gia thương thuyết đang nỗ lực giải quyết vụ một đối tượng có vũ trang đang khống chế khoảng 30 con tin tại trung tâm mua sắm Greenhills V-Mall ở thành phố San Juan thuộc thủ đô Manila của Philippines.



Thị trưởng thành phố San Juan Francis Zamora cho biết thủ phạm là một cựu nhân viên an ninh làm việc tại trung tâm trên.



Ngay khi tiến vào phòng hành chính của trung tâm trên, tên này đã nổ súng bắn một người đàn ông và bắt giữ những người bên trong căn phòng này.



Theo ông Zamora, trước đó, công ty an ninh cung cấp dịch vụ bảo vệ trung tâm thương mại này đã sa thải đối tượng. Y thậm chí còn tìm cách lôi kéo một số đồng nghiệp tại tòa nhà cùng tiến hành một vụ việc kiểu "tạo phản".



Một đội cảnh sát thuộc Lực lượng Đặc nhiệm và chiến thuật (SWAT) Philippines đã tiến vào trung tâm mua sắm 4 tầng trên. Nạn nhân bị thương đã được chuyển tới bệnh viện và tình trạng đã ổn định.



Khách mua sắm đã được sơ tán và hàng rào cảnh sát đã được triển khai xung quanh tòa nhà. Hiện các nhân viên an ninh đang nỗ lực đàm phán với đối tượng.



Các trung tâm mua sắm ở thủ đô Manila thường bao gồm nhiều nhà hàng, cửa hiệu, nhà thờ và các cơ sở y tế.



Hồi năm 2010, một vụ bắt giữ con tin đẫm máu đã xảy ra tại thủ đô Manila khiến 8 du khách Hong Kong (Trung Quốc) thiệt mạng.



Hung thủ tự xưng là cựu sỹ quan cảnh sát Rolando Mendoza. Y đã sử dụng khẩu súng trường M-16 để khống chế con tin trên 1 chiếc xe buýt.



Yêu sách của y là được trở lại lực lượng cảnh sát sau 1 năm bị sa thải. Sau nhiều giờ thương thuyết không thành, Mendoza đã nổ súng bắn chết 8 con tin trên.

