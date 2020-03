Ưu tiên của tân Thủ tướng Malaysia

Khủng hoảng trên chính trường Malaysia tạm thời kết thúc vào trưa 1-3, khi ông Muhyiddin Yassin, Chủ tịch điều hành đảng Bersatu, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng.



Ông Muhyiddin Yassin (thứ 2, trái, phía trước) tới lễ nhậm chức Thủ tướng Malaysia tại Kuala Lumpur, ngày 1-3. Ảnh: THX/TTXVN





Ông Muhyiddin lên nắm quyền trong bối cảnh bất ổn về chính trị ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế - xã hội đất nước, vốn đang gặp nhiều khó khăn do những tác động của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu những năm qua. Một số lĩnh vực sản xuất cũng như dịch vụ, đặc biệt là du lịch, đang bị ảnh hưởng nặng nề. Các chỉ số kinh tế đều đang diễn biến theo xu hướng xấu đi.



Trong các cuộc thăm dò gần đây, nhiều ý kiến bày tỏ “chán nản” với những gì đang diễn ra trên chính trường. Người dân mong muốn chính phủ quan tâm đến quyền lợi của họ, muốn chính phủ đưa đất nước thoát khỏi những khó khăn về kinh tế thay vì các chính đảng lao vào cuộc chiến phe phái.



Chính vì kinh tế đang là vấn đề đặt ra nhiều thách thức nên duy trì ổn định nền kinh tế vĩ mô được coi là ưu tiên cao nhất của tân Thủ tướng Muhyiddin. Chính phủ của ông phải tiếp tục tìm cách giảm lạm phát, giảm chi phí sinh hoạt để nâng cao đời sống người dân, duy trì niềm tin của người tiêu dùng; đồng thời thu hút hơn nữa đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước cũng kỳ vọng nhận được sự ủng hộ của chính phủ để có thể nâng cao khả năng cạnh tranh trên toàn cầu.



Một trong những động thái đầu tiên mang tín hiệu lạc quan là ngay trong ngày 1-3, các quan chức Malaysia và Ấn Độ khẳng định sẽ cải thiện mối quan hệ căng thẳng dưới thời cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad khiến tác động xấu đến hoạt động buôn bán dầu cọ giữa hai nước. Theo nguồn tin từ Malaysia, chắc chắn hàn gắn quan hệ song phương là ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới ở Malaysia vì các nhà sản xuất dầu cọ Malaysia đã phải hứng chịu thiệt hại do lệnh cấm mua hàng của Ấn Độ.



Ấn Độ là nhà nhập khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới nhưng hoạt động nhập khẩu từ Malaysia - nhà xuất khẩu dầu cọ lớn thứ 2 sau Indonesia, đã giảm mạnh trong những tháng qua sau những lời công kích của ông Mahathir nhằm vào các chính sách của Ấn Độ liên quan vấn đề Kashmir và Luật Quốc tịch sửa đổi (CAA). Ấn Độ chiếm gần 1/4 tổng xuất khẩu dầu cọ của Malaysia trong năm 2019 và là bên mua dầu cọ lớn nhất của Malaysia trong 5 năm trở lại đây.



Tuy nhiên, tháng 1-2020, Ấn Độ hạn chế nhập khẩu từ Malaysia đã tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu ăn toàn cầu. Các lô hàng dầu cọ Malaysia xuất sang Ấn Độ tháng 1-2020 đã giảm 85%, xuống còn 46.876 tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2011. Thậm chí, Ấn Độ thay thế dầu cọ bằng các loại dầu khác.



Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Ấn Độ am hiểu vấn đề này cho biết, New Delhi cũng rất muốn cải thiện quan hệ song phương, kể cả trong vấn đề xuất nhập khẩu dầu cọ, miễn Malaysia tránh xa các vấn đề nội bộ của Ấn Độ. Ngoài ra, New Delhi cũng có thể mời tân Thủ tướng Malaysia đến thăm trong năm nay.



Theo KHÁNH HƯNG (SGGPO)