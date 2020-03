Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng đại thảm họa với bang Illinois

Tổng thống Trump đã thông qua một tuyên bố về tình trạng đại thảm họa đối với bang Illinois giữa bối cảnh Mỹ đã trở thành quốc gia có số ca bệnh COVID-19 cao nhất thế giới.





Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện cùng Phó tổng thống Mike Pence trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 26-3 - Ảnh: REUTERS





Theo trang web của Nhà Trắng, ngày 26-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng một thảm họa lớn đang diễn ra ở bang Illinois, một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch COVID-19 ở Mỹ.



Tuyên bố của Tổng thống Trump mở đường cho việc tăng thêm hỗ trợ liên bang cho bang Illinois, hỗ trợ những cá nhân bị ảnh hưởng ở tất cả khu vực của bang này.



Hành động này diễn ra một ngày sau khi thượng nghị sĩ Mỹ Dick Durbin và Tammy Duckworth gửi một lá thư bày tỏ ủng hộ yêu cầu của thống đốc bang Illinois, ông J.B. Pritzker về việc tuyên bố tình trạng đại thảm họa liên bang.



Bang Illinois ghi nhận thêm 673 ca bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở bang này lên 2.538. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 ở bang này là 26.



Trước đó, Tổng thống Trump cũng ra tuyên bố tương tự đối với các bang New York, California, Florida, Washington và Louisiana.



Cùng ngày Tổng thống Trump cho biết ông chuẩn bị đưa ra các hướng dẫn mới, theo đó phân loại mức độ nguy cơ cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp đối với các hạt tại các bang của Mỹ để giúp chính quyền địa phương quyết định liệu nên tăng cường hay nới lỏng các biện pháp chẳng hạn "cách ly xã hội".



Hiện Mỹ có số ca bệnh COVID-19 cao nhất thế giới, với hơn 83.000 ca. Trung Quốc đứng số 2 với 81.285 ca nhiễm, còn đứng thứ 3 là Ý với 80.589 ca nhiễm.

Theo Bình An (TTO)