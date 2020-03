Thông điệp "cách ly xã hội" của các nhà ngoại giao Anh

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Anh Ian Gibbons tối 30/3 đã gửi thông điệp "cách ly xã hội" để chia sẻ lời khuyên với các công dân Anh lựa chọn sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Theo Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Anh Ian Gibbons, "cách ly xã hội" là giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Trong đoạn video công bố tối 30/3, Đại sứ Anh Gareth Ward cho biết, trong nhiều tuần qua, Đại sứ quán đã hỗ trợ hàng trăm công dân Anh - những người đến thăm Việt Nam và gặp khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Cùng với Đại sứ Gareth Ward nhắc đến những quy định mới được chính phủ Việt Nam đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự Anh Ian Gibbons nói: "Cùng với việc các doanh nghiệp và cửa hàng không thiết yếu hiện đã tạm thời đóng cửa, người dân địa phương hay người nước ngoài tại Việt Nam đều đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn dịch bệnh".

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Anh Ian Gibbons (từ trái sang phải).

Đại sứ Gareth Ward thì nhấn mạnh: "Cách ly xã hội" là điều mà tất cả chúng ta cần phải làm. Nhưng nó

có nghĩa là gì? Tại Hà Nội nơi tôi đang sống, số lượng người ra đường đã giảm đáng kể. Bạn nên ở nhà nhiều nhất có thể, và nếu bắt buộc phải ra ngoài, hãy luôn nhớ đeo khẩu trang. Đồng thời, cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với những người xung quanh".

Cũng nhắc đến việc đeo khẩu trang, Tổng Lãnh sự Anh Ian Gibbons khuyến cáo:"Hãy luôn nhớ đeo khẩu trang khi bạn rời khỏi nhà". Và bất kỳ ai bị nghi ngờ có tiếp xúc với người nhiễm virus Corona đều phải bị cách ly.

Đại sứ Anh nhấn mạnh: "Những biện pháp này được thực hiện để đảm bảo an toàn và sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Chúng tôi khuyên bạn hãy tuân thủ luật pháp và phong tục Việt Nam để tránh bị xử phạt. Chúng ta rất may mắn khi được sinh sống và làm việc tại đây, không nên kỳ vọng được đối xử đặc cách so với người địa phương. Hãy tôn trọng luật pháp và chuẩn mực văn hóa của Việt Nam, và hãy thể hiện rằng bạn đang chung sức góp phần ngăn chặn đại dịch toàn cầu này".