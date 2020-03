Máy bay Nga chuẩn bị đáp xuống Cam Ranh nhận được tin báo có bom

Một máy bay từ Nga chuẩn bị đáp xuống sân bay Cam Ranh (Việt Nam) sáng 16-3, nhận được tin báo có bom trên máy bay.





Máy bay trượt khỏi đường băng tại Thổ Nhĩ Kỳ: 158 người thương vong

Thanh niên bị bắt khi mang ma túy, dao nhọn chuẩn bị lên máy bay

Chiếc máy bay của Hãng hàng không Azur Air (Nga) tại sân bay Cam Ranh - Ảnh: T.H





Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, 6h sáng 16-3, Hãng hàng không Azur Air (Nga) nhận được điện thoại nặc danh báo có bom trên chuyến bay ZF2443 từ thành phố Krasnoyarsk (Nga) bay sang sân bay Cam Ranh (Việt Nam). 6h50 sáng cùng ngày máy bay đáp xuống sân bay Cam Ranh.



7h18 hành khách bắt đầu rời máy bay.



Sau khi Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tiếp nhận thông tin, ngay lập tức báo cáo lên cấp trên và các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra rà soát.



7h30 an ninh hàng không sân bay Cam Ranh bắt đầu lên máy bay kiểm tra và kết thúc kiểm tra cabin lúc 8h20.



Sau đó, lực lượng công binh đến thảo luận cùng với các bên liên quan ở sân bay phương án kiểm tra hành lý và đã mở cửa hầm hành lý 3-4 và an ninh hàng không vào kiểm tra từng kiện hành lý.



Công tác kiểm tra toàn bộ máy bay kết thúc lúc 12h25 và bàn giao máy bay lại cho an ninh hàng không.



“Chuyến bay trên có 239 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Sau khi kiểm tra toàn bộ tàu bay không phát hiện điều gì bất thường. Việc này có lẽ do ai đó bên Nga… đùa. Hành khách sau đó đã được nhập cảnh bình thường vào Việt Nam. 18h tối nay máy bay này đã bay trở về Nga”, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay.



Theo TRẦN HUỲNH (TTO)