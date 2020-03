Hàng chục tù nhân trốn khỏi các nhà tù tại Italy vì COVID-19

Italy đang phải đối mặt với nhiều vụ các tù nhân gây rối và chạy thoát vì các quy định mới nhằm đẩy lùi dịch COVID-19, gây nên bất đồng đối giữa những người này và cơ quan chức năng.





Cảnh sát Italy trấn áp các tù nhân nổi loạn. (Ảnh: Al Jazeera)





Theo phóng viên TTXVN tại Rome, khoảng 50 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù Foggia, thuộc vùng Puglia, miền Nam Italy, trong cuộc gây rối vào sáng 9/3 theo giờ địa phương.



Cảnh sát đã khống chế và bắt giữ 30 phạm nhân, nhưng vẫn còn 20 trường hợp khác đã trốn thoát.



Hãng tin ANSA dẫn nguồn các nhà điều tra cho biết, các cuộc biểu tình, gây rối nhằm phản đối lực lượng an ninh của nhà tù sau khi thực hiện lệnh cấm các phạm nhân tiếp xúc với người thân theo quy định trong Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã diễn ra từ ngày 8/3.



Cho đến nay, các vụ gây rối đã xảy ra tại 27 nhà tù trên khắp Italy, một số phạm nhân yêu cầu ân xá, quản thúc tại gia, vì lo ngại tình trạng lây nhiễm do dịch COVID-19.



Tại một số nhà tù ở San Vittore, thuộc Milan và Rebibbia tại Rome, các phạm nhân đã có hành động quá khích như đốt đệm, vượt tường và tấn công phòng y tế trong nhà tù.



Các cuộc gây rối cũng ghi nhận tại các nhà tù ở Salerno, Modena, Napoli, Frosinone,… Các vụ gây rối cũng khiến 6 tù nhân tử vong.



Trước tình hình trên, Bộ trưởng Tư pháp Italy Alfonso Bonafede thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Thượng viện về tình hình hỗn loạn tại các nhà tù trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19 vào ngày 11/3 tới.



Tại Italy, hiện có 7.375 người nhiễm bệnh và 366 ca tử vong. Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã ký sắc lệnh hạn chế ra vào khu vực tâm dịch, gồm toàn bộ vùng Lombardia và 14 tỉnh thuộc Veneto, Emilia Romagna, Piemonte và Marche. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 8/3-3/4 nhưng theo lời của Thủ tướng Conte, đây “không phải là lệnh cấm tuyệt đối” mà các hoạt động vẫn diễn ra, tàu điện và máy bay vẫn hoạt động để đáp ứng nhu cầu công việc, tình trạng khẩn cấp và sức khỏe cộng đồng.



Trong thời gian này, cảnh sát có quyền ngăn chặn công dân ra vào khu vực tâm dịch, nơi các ca nhiễm COVID-19 vẫn đang tiếp tục gia tăng. Thủ tướng Conte cũng khẳng định ông “chịu trách nhiệm chính trị” đối với các quyết định của mình nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đồng thời khuyến cáo trẻ em và người cao tuổi nên ở nhà để đảm bảo sức khỏe.

Theo TTXVN/Vietnam+