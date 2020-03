FBI cảnh báo các nhóm cực đoan da trắng âm mưu cố ý lây truyền virus Corona

Cục Điều tra liên bang Mỹ cảnh báo rằng cảnh sát và người Do Thái có thể bị các nhóm cực đoan cố ý lây nhiễm COVID-19.

Cảnh sát tuần tra ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP

Đài ABC ngày 24.3 đưa tin Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa gửi cảnh báo đến chính quyền tại các địa phương về các nhóm cực đoan đang khuyến khích các thành viên lây truyền bệnh COVID-19 cho cảnh sát và người Do Thái.

Theo cảnh báo, “thành viên các nhóm cực đoan khuyến khích lây virus qua dịch cơ thể và tiếp xúc cá nhân” và đến những nơi có người Do Thái có thể tụ tập như chợ, văn phòng các tổ chức chính trị, doanh nghiệp và nơi cầu nguyện.

Cảnh báo cũng cho biết một số đối tượng có tư tưởng da trắng thượng đẳng và chủ nghĩa quốc xã kêu gọi các thành viên lây nhiễm COVID-19 cho cảnh sát bằng cách dùng bình xịt.

Trả lời tờ The Hill, một phát ngôn viên FBI cho biết cơ quan này không bình luận về thông tin trên, nhưng cho biết các văn phòng của FBI thường xuyên chia sẻ thông tin với cơ quan thực thi công vụ nhằm hỗ trợ cộng đồng.

Ông Michael Masters đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận vì an toàn của người Do Thái Secure Communities Network cho biết thậm chí còn có thông tin cáo buộc người Do Thái tạo ra virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 để bán vắc xin.

“Trong khi thế giới đối diện với đại dịch chết chóc, cần nhớ rằng một số nhóm – đáng chú ý là cộng đồng Do Thái và người thi hành công vụ - còn phải tiếp tục chiến đấu chống lại những người muốn gây tổn hại hoặc giết họ”, theo ông Master.

Mỹ ghi nhận 46.371 ca nhiễm COVID-19 với 585 ca tử vong và 295 ca hồi phục tính đến ngày 24.3, theo Đại học Johns Hopkins (Mỹ).