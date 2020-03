Campuchia tạm ngừng hoạt động các cửa khẩu biên giới với Việt Nam

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cho biết biện pháp này nhằm ngăn ngừa các bất tiện do yêu cầu cách ly cho cả công dân Việt Nam và Campuchia, những người từ Campuchia sang Việt Nam.



Khách du lịch đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại tỉnh Siem Reap, Campuchia.





Ngày 18/3, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia ra thông báo tạm thời ngừng hoạt động các cửa khẩu biên giới với Việt Nam.



Bức thư của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia gửi tới Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia ngày 18/3 nêu rõ: “Việc công dân Việt Nam nhập cảnh vào lãnh thổ Campuchia và việc nhập cảnh của công dân Campuchia vào Việt Nam bằng đường bộ, đường thủy và đường không sẽ tạm ngừng kể từ 23 giờ 59 phút ngày 20/3/2020. Biện pháp này nhằm ngăn ngừa các bất tiện do yêu cầu cách ly cho cả công dân Việt Nam và Campuchia, những người từ Campuchia sang Việt Nam".



Trong cuộc họp báo sáng 18/3, người phát ngôn kiêm Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Or Vadine xác nhận, nước này đã có thêm 2 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh ở đây lên con số 35.



Trước đó, tối 17/3, Bộ Y tế Campuchia vừa công bố thêm 9 trường hợp mắc COVID-19 tại các tỉnh của Campuchia.



Cũng trong chiều 17/3, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo yêu cầu cấm tụ tập tôn giáo đông người kể từ ngày 17/3 trên toàn lãnh thổ Campuchia do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.



Hôm 16/3, các trường học các cấp trên lãnh thổ Campuchia bắt đầu đóng cửa nghỉ Hè sớm trong bối cảnh số trường hợp mắc COVID-19 gia tăng.



Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, ông Hun Sen đã chỉ đạo khẩn một số biện pháp ngăn ngừa, chống lây lan dịch COVID-19 tại Campuchia.

