Campuchia mang tin tốt cho sông Mekong

Khuyến nghị từ Nhật Ông Victor Jona, quan chức cấp cao Bộ Khai mỏ và năng lượng Campuchia, cho biết nước này sẽ không phát triển các đập thủy điện mới trên sông Mekong trong vòng 10 năm tới. "Trong kế hoạch 10 năm tới, từ năm 2020 tới 2030, chúng tôi không có kế hoạch phát triển đập thủy điện trên sông Mekong" - Hãng tin Reuters dẫn lời ông Jona tiết lộ hôm 18-3. Ông Jona tiết lộ chính quyền Campuchia đưa ra quyết định trên theo khuyến nghị của một nghiên cứu do các nhà tư vấn Nhật thực hiện. Theo tư vấn của người Nhật, Campuchia nên phát triển các nguồn năng lượng khác, trong đó bao gồm điện than, khí thiên nhiên và năng lượng mặt trời hoặc nhập khẩu năng lượng từ các nước láng giềng. Theo Reuters, thiếu điện là một vấn đề lớn của Campuchia. Năm 2019 là năm Campuchia bị thiếu điện trên diện rộng do nhu cầu về năng lượng tăng đột biến liên quan đến bùng nổ hoạt động xây dựng các dự án do Trung Quốc đầu tư. Chỉ 48% điện của Campuchia từ nguồn sản xuất trong nước. Năm ngoái, Campuchia nhập khẩu 25% điện năng từ Việt Nam và Thái Lan. Ông Brian Eyler, Trung tâm nghiên cứu Stimson Center tại Washington (Mỹ), cho biết: "Đây là một tin tốt đối với sông Mekong. 10 năm đủ để mang lại một vũ trụ hoàn toàn khác biệt về sản xuất năng lượng, mà trong đó năng lượng tái tạo đầy đủ khả năng cạnh tranh cũng như sự sẵn có của những nguồn năng lượng thay thế khác. Giá như Lào cũng đi theo con đường này". HỒNG VÂN