Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Biden dẫn trước Tổng thống Trump 9 điểm

Ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AP)





Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận do kênh truyền hình Fox News công bố ngày 29/3, ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump 9 điểm.



Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn kết quả thăm dò cho biết cựu Phó Tổng thống Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ 49% từ những người tham gia thăm dò, trong khi Tổng thống Trump nhận được tỷ lệ ủng hộ là 40%. 11% số người được hỏi cho biết chưa có quyết định hoặc sẽ bỏ phiếu cho người khác.



Trong một cuộc thăm dò được thực hiện vào tháng trước, ứng cử viên Biden cũng dẫn trước Tổng thống Trump với 8 điểm cách biệt khi ông giành được tỷ lệ ủng hộ 49%, còn Tổng thống Trump là 41%.



Trong cuộc thăm dò mới nhất này, cựu Phó Tổng thống Biden dẫn trước Tổng thống Trump ở lực lượng cử tri cực kỳ quan tâm tới bầu cử với tỷ lệ 52% so với 43%. Ông Biden cũng dẫn trước ông chủ Nhà Trắng với 8 điểm cách biệt ở các bang "chiến trường" với tỷ lệ 48% và 40%.



Ở những bang mà ông Trump và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chỉ cách nhau 10 điểm trong cuộc bầu cử năm 2016, thì hiện ông Biden lại dẫn trước ông Trump tới 25 điểm với tỷ lệ 57% và 32%.



Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang bùng phát tại Mỹ, một loạt các bang đã tuyên bố lùi lại cuộc bầu cử sơ bộ, điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới tiến trình tranh luận cũng như tổ chức đại hội toàn quốc của cả hai đảng. Hiện ông Biden đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch tranh cử của mình khi công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế Mỹ, vốn đang chịu tác động tiêu cực do dịch COVID-19.



Kế hoạch này sẽ thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp cam kết đảm bảo việc làm cho người lao động, giải quyết nhanh chóng và hiệu quả việc cấp bảo hiểm thất nghiệp, gây sức ép với các ngân hàng để cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ và buộc các công ty lớn phải hỗ trợ người đóng thuế nhằm chứng minh cam kết của họ trong việc hỗ trợ người lao động



Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng đăng tải một video về chiến dịch tái tranh cử của ông, trong đó nêu bật các biện pháp ứng phó của chính quyền đối với dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, đồng thời ca ngợi người dân Mỹ vì sự đoàn kết của họ nhằm đánh bại dịch bệnh.



Mỹ hiện đứng đầu thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với tổng số ca lên tới hơn 131.403 người tính đến 23 giờ 39 ngày 29/3 theo giờ Hà Nội, trong đó có 2.329 ca tử vong.



Theo Đặng Huyền (TTXVN/Vietnam+)