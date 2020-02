Virus corona: Trung Quốc trước nguy cơ bị cô lập toàn cầu

Những mốc thời gian quan trọng - Ngày 31-12-2019: Trung Quốc báo cáo với WHO về virus gây bệnh viêm phổi lạ tại TP Vũ Hán. - Ngày 7-1-2020: Trung Quốc tuyên bố đã xác định được virus mới, được đặt tên là 2019-nCoV và thuộc họ corona từng gây ra đại dịch SARS hồi năm 2002-2003. - Ngày 11-1: Trung Quốc công bố nạn nhân đầu tiên thiệt mạng vì virus, là một người đàn ông 61 tuổi. - Ngày 13-1: WHO thông báo ca nhiễm virus đầu tiên được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc. Nạn nhân là một nữ du khách đến từ TP Vũ Hán. - Ngày 23-1: Vũ Hán trở thành TP đầu tiên tại Trung Quốc bị cách ly. - Ngày 29-1: Số người thiệt mạng vì virus tăng mạnh, lên 132 người; ít nhất 6.000 ca nhiễm virus được ghi nhận trên toàn thế giới. - Ngày 30-1: WHO ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. - Ngày 2-2-2020: WHO xác nhận ca tử vong đầu tiên vì virus bên ngoài Trung Quốc. Nạn nhân, một người đàn ông 44 tuổi, thiệt mạng tại Philippines sau khi nhập cảnh từ TP Vũ Hán.