Virus corona mới: Thêm 103 ca thiệt mạng, nâng tổng số người chết lên hơn 1.000

Tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch, ghi nhận thêm 2.097 trường hợp nhiễm virus corona mới (2019-nCoV) và thêm 103 trường hợp thiệt mạng hôm 10-2.

[

Số người thiệt mạng vì 2019-nCoV đạt mức cao kỷ lục nhưng số ca nhiễm hôm 10-2 giảm gần 20% so với ngày trước đó. Đây là lần đầu tiên số người nhiễm virus tại tỉnh Hồ Bắc trong một ngày giảm.



Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết đến cuối ngày 10-2, tỉnh này ghi nhận tổng cộng 31.728 ca nhiễm virus và 974 người thiệt mạng, với tỉ lệ tử vong là 3,07%. Hơn 75% người thiệt mạng đến từ TP Vũ Hán, nơi bị nghi bùng phát virus. Cũng theo ủy ban, vẫn còn tổng cộng 16.687 trường hợp nghi nhiễm virus nhưng chưa được xác nhận tại Hồ Bắc.



Bí thư Thành ủy Vũ Hán Ma Guoqiang khẳng định chính quyền thành phố này sẽ xét nghiệm tất cả trường hợp nghi nhiễm 2019-nCoV còn lại vào ngày 11-2.



Số người thiệt mạng vì 2019-nCoV tính đến ngày 10-2 đã vượt mốc 1.000 người. Ảnh: Reuters





Kể từ khi bùng phát vào tháng 12-2019, 2019-nCoV đến giờ đã lây nhiễm hơn 42.000 người tại Trung Quốc và 319 người tại 24 quốc gia khác, trong đó có 1 người thiệt mạng, giới chức y tế Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết. Cũng theo WHO, số người thiệt mạng vì 2019-nCoV tại Trung Quốc đến ngày 10-2 đã vượt qua 1.000 người.



Trong khi đó, du thuyền Diamond Princess với 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên khoang hiện vẫn bị cách ly tại cảng Yokohama của Nhật Bản, với thêm 65 trường hợp nhiễm virus được ghi nhận. Theo đó, tổng số người nhiễm virus trên du thuyền thuộc quyền sở hữu của Công ty Princess Cruises (Mỹ) hiện là 135 người.



Ông Wu Fan, Trường ĐH Y khoa Thượng Hải (Trung Quốc), bày tỏ hy vọng về "bước ngoặt" trong cuộc chiến chống virus. Tuy nhiên, giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 10-2 cho biết đã xuất hiện "nhiều trường hợp đáng lo ngại" về sự lây nhiễm từ những người không đến Trung Quốc trong thời gian gần đây.





Du thuyền Diamond Princess bị cách ly tại cảng Yokohama - Nhật Bản. Ảnh: AP





Theo Cao Lực (Theo Reuters)