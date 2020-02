Sống sót sau 32 ngày trôi dạt trên Thái Bình Dương nhờ dừa và nước mưa

Bốn người Papua New Guinea đã sống sót thần kỳ sau hơn một tháng trôi dạt trên biển Thái Bình Dương. Đến ngày 12-2, họ đang hồi phục sức khoẻ ở quần đảo Solomon.





4 người sống sót sau 32 ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương từ Papua New Guinea đến quần đảo Solomon - Ảnh: researchgate.net



Theo Hãng tin AFP, nhóm này đến từ tỉnh Bougainville của Papua New Guinea. Họ cho biết mình sống được là nhờ ăn những quả dừa trôi nổi trên biển và hứng nước mưa vào một cái chén trong 32 ngày trôi dạt. Tám người bạn đồng hành của họ, trong đó có một em bé, đã không may mắn sống sót.



Theo báo Star News của Solomon, nhóm này khởi hành từ tỉnh Bougainville ngày 22-12 để đi đón Giáng sinh ở quần đảo Carteret, cách đó khoảng 100km.



Dominic Stally, một trong những người sống sót, cho biết chiếc thuyền nhỏ của họ không may bị lật và một số người trong nhóm bị chết đuối.



Những người còn lại đã xoay xở để điều khiển chiếc thuyền nhưng sau đó, một số người khác tiếp tục tử vong, còn con thuyền trôi dạt đến một vùng biển hẻo lánh do dòng hải lưu mạnh.



Stally đau đớn cho biết: "Chúng tôi không thể làm gì hơn với xác chết và buộc phải thả những người đã mất xuống biển. Một cặp vợ chồng qua đời, để lại đứa con thơ của họ cho tôi. Tôi giữ đứa bé nhưng sau đó cháu cũng mất".



Theo Stally, nhiều chiếc tàu đánh cá đã đi ngang qua nhưng không nhận ra họ cho đến khi họ được vớt lên vào ngày 23-1 ở ngoài khơi New Caledonia sau khi đã trôi dạt khoảng 2.000km.



Báo Star News cho biết bốn người sống sót gồm 2 người đàn ông, 1 phụ nữ và 1 bé gái 12 tuổi.



Họ xuống bờ ở Honiara, thủ đô của quần đảo Solomon, vào ngày 8-2 và được điều trị tình trạng mất nước và chăm sóc sức khoẻ.



Theo AFP, chuyện về những người sống sót nhiều ngày trên biển không quá hiếm ở Thái Bình Dương, nơi có nhiều hòn đảo nhỏ cô đơn giữa đại dương rộng lớn.



Tháng 1-2014, ngư dân người Salvador là Jose Alvarenga trôi dạt đến quần đảo Marshalls sau hơn 13 tháng trôi dạt từ lúc ông ra khơi ở bờ biển phía tây Mexico cùng một người bạn. Bạn của ông đã thiệt mạng trong chuyến đi gian nan đó.



Một thiếu niên Indonesia cũng đã sống sót sau bảy tuần trên biển năm 2018 sau khi thuyền đánh cá của em bị mất neo và trôi dạt 2.500km đến tận đảo Guam thuộc lãnh thổ Mỹ.

Theo Hồng Vân (TTO)