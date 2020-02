Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị đặc biệt ASEAN-Trung Quốc ứng phó COVID-19

Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng điều phối ASEAN và Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc về hợp tác ứng phó COVID-19 sắp được tổ chức tại Lào.





Thủ tướng ra tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về ứng phó COVID-19

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.





Từ ngày 19-20/2, tại Vientiane (Lào), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong- Lan Thương lần thứ 5 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.



Cũng trong dịp này, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng điều phối ASEAN (ACC), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ chủ trì Cuộc họp đặc biệt của ACC và cùng các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Trung Quốc tham dự Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc về hợp tác ứng phó COVID-19.



Trước đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, sau khi trao đổi với các nước thành viên ASEAN, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về Ứng phó chung của ASEAN trước bùng phát của dịch bệnh.



Tuyên bố bày tỏ quan ngại của các nhà lãnh đạo ASEAN về diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân và sự phát triển của các nước ASEAN cũng như ở khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh đoàn kết ASEAN và tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng” của Cộng đồng, các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định cam kết mạnh mẽ chung tay kiểm soát và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.



Tuyên bố hoan nghênh các nỗ lực đang được tiến hành trong kênh hợp tác y tế ASEAN và với các đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc); nhấn mạnh ASEAN sẽ tăng cường phối hợp ở cả cấp quốc gia và khu vực; điều phối các hoạt động hợp tác chung giữa các kênh chuyên ngành liên quan để thống nhất cách tiếp cận đồng bộ, hiệu quả của Cộng đồng ASEAN cũng như tăng cường hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các đối tác, các tổ chức quốc tế trong phòng chống và kiểm soát dịch bệnh.



Tuyên bố cũng khẳng định tình đoàn kết và ủng hộ mạnh mẽ của ASEAN với nỗ lực to lớn của Chính phủ và người dân Trung Quốc cũng như cộng đồng quốc tế nói chung trong ứng phó với bệnh dịch.



Nằm trong các ứng phó chung của ASEAN với virus COVID-19, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đề nghị tổ chức cuộc họp đặc biệt của ACC và phối hợp cùng Trung Quốc tổ chức Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc để thảo luận về hợp tác ứng phó với COVID-19.



Theo Hương Thu (baochinhphu.vn)