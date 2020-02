Hà Lan: Bom thư phát nổ tại văn phòng của ngân hàng ING

Không lâu sau khi cảnh sát Hà Lan vô hiệu hóa một bom thư gửi tới một văn phòng của công ty Unisys, một bom thư khác đã phát nổ tại văn phòng của Ngân hàng ING ở Amsterdam.





Nổ bom thư tại Thượng viện Mexico, một nữ nghị sỹ bị thương

Cảnh sát phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ. (Nguồn: Reuters)





Ngày 13/2, một bom thư đã phát nổ tại văn phòng của Ngân hàng ING ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan. May mắn, không ai bị thương.



Trước đó cùng ngày, cảnh sát Hà Lan đã phát hiện và vô hiệu hóa một bom thư gửi tới một văn phòng của công ty công nghệ thông tin Unisys.



Theo cảnh sát, bom thư trên được phát hiện tại Leusden, gần Utrecht và là vụ thứ ba trong loạt bom thư được gửi tới các công ty trên khắp nước này.



Cảnh sát tin rằng những bom thư có sự liên quan tới nhau và đều có mục đích tống tiền. May mắn không có trường hợp nào bị thương.



Cảnh sát Hà Lan cho biết trong ngày 12/2, hai bom thư, với nội dung yêu cầu chuyển tiền dưới dạng tiền ảo bitcoin, đã phát nổ tại phòng xử lý thư tín của ngân hàng ABN AMRO ở thủ đô Amsterdam và một văn phòng của doanh nghiệp Nhật Bản Ricoh ở thị trấn Kerkrade, miền Đông Hà Lan, gần biên giới với Đức.



Hãng thông tấn ANP đưa tin đối tượng chủ mưu đe dọa sẽ gửi thêm nhiều bưu kiện chất nổ nếu yêu cầu đòi tiền không được đáp ứng.



Cảnh sát Hà Lan nhận định nhiều khả năng các vụ nổ nói trên có liên quan tới ít nhất 7 bom thư được gửi đến các địa điểm dường như ngẫu nhiên tại nước này hồi cuối tháng 12 năm ngoái và đầu tháng 1 năm nay.



Những mục tiêu này bao gồm các khách sạn, điểm bảo dưỡng xe và cơ quan thu hồi nợ trung ương.



Cảnh sát Hà Lan thông báo các bom thư có đặc điểm chung là các phong bì màu trắng, dán 2 tem với phần địa chỉ được in trên chất liệu nhựa dán trên phong bì, và khuyến cáo người dân đặc biệt thận trọng.

Theo Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)