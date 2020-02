Dịch corona ở Hàn Quốc: Giáo chủ tự nhận 'bất tử" của Tân Thiên Địa

Lee Man-hee, 88 tuổi, thành lập Tân Thiên Địa năm 1984 sau khi tuyên bố là "nhà tiên tri" và thuyết phục tín đồ tin rằng ông trường sinh bất tử.





Hàn Quốc tới ngày 25/2 ghi nhận 11 người tử vong vì nCoV, hơn 1.100 ca nhiễm, trong đó hơn một nửa liên quan tới thành viên giáo phái Tân Thiên Địa, tổ chức do Lee Man-hee thành lập cách đây 36 năm. Đây là tổ chức tôn giáo gây nhiều tranh cãi ở Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới, bị các giáo hội chính thống coi là dị giáo.



Lee sinh năm 1931 ở thành phố Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang. Trước khi sáng lập Tân Thiên Địa, ông là thành viên của nhóm Olive Tree, tổ chức cũng bị các giáo hội chính thống của Hàn Quốc coi là dị giáo đã thu hút lượng lớn tín đồ những năm 1960 và Tent Temple, đã sụp đổ vào những năm 1970 sau khi thủ lĩnh của tổ chức bị buộc tội lừa đảo.



Lee Man-hee tại biệt thự ở ngoại ô Seoul tháng 7/2017. Ảnh: PRI.





Lee sau đó thu thập một số tín đồ của Tent Temple để thành lập Nhà thờ Jesus Tân Thiên Địa, coi 1984, năm thành lập giáo phái, là "năm vũ trụ hoàn thành một vòng quỹ đạo và quay lại điểm khởi đầu". Lee tự nhận mình là nhà tiên tri gánh vác trách nhiệm của Chúa và Chúa Jesus đã hiện ra rực sáng trước mắt ông.



Lee khẳng định Kinh thánh được viết theo cách ẩn dụ và chỉ có ông mới giải thích và hiểu được. Ông cũng nói rằng chỉ có thể thực sự hiểu Chúa nếu đi theo và lắng nghe những lời răn dạy của Tân Thiên Địa và ông có khả năng cứu vớt 144.000 người trong Ngày phán xét bằng cách đưa họ lên thiên đàng



Để lôi kéo tín đồ, Lee cho rằng "trời đất mới" sẽ khởi đầu ở Hàn Quốc và khi số người được cứu vớt đạt 144.000, thời đại Tân Thiên Địa sẽ bắt đầu ở thành phố Gua Chun. Vào thời điểm đó, linh hồn của 144.000 người sẽ nhập vào thể xác của 144.000 vị thánh Tân Thiên Địa.



Lee cũng khẳng định mình sẽ không bao giờ chết và các tín đồ đi theo ông ta cũng sẽ được hưởng sự "bất tử về xác thịt" này. Tuy nhiên, ông bị nhiều nhóm Kitô giáo khác mô tả là "nhà tiên tri giả".



Sau khi giáo phái Tân Thiên Địa trở thành ổ dịch lớn tại Hàn Quốc, Lee Man-hee đã gửi tin nhắn đến các tín đồ trong một ứng dụng nội bộ. "Dịch bệnh này là do ác quỷ gây ra để ngăn chặn sự phát triển nhanh chóng của Tân Thiên Địa", ông viết.



Lee kêu gọi tín đồ tuân theo chỉ đạo từ các cơ quan chính phủ và tránh tụ họp. "Nạn nhân của dịch bệnh hiện giờ là các tín đồ Tân Thiên Địa", ông nói. "Chúng ta sẽ vượt qua được thử thách này".



Giáo phái đổ lỗi cho nữ tín đồ 61 tuổi, được gọi là "Bệnh nhân 31" vì đã làm lây lan nCoV khi đi lễ tại nhà thờ. Họ cho biết từ cuối tháng một đã khuyên các tín đồ ở nhà nếu có triệu chứng và giải thích rằng "Bệnh nhân 31" đã nói với họ bà chỉ bị cảm lạnh thông thường. Bà này vẫn đi lễ ngay cả sau khi đã bị sốt.



"Hành động của bà ấy không gây ngạc nhiên với những người am hiểu Tân Thiên Địa", chuyên gia Chung Yun-seok nói. "Đối với họ, bị bệnh là một tội lỗi vì nó ngăn cản họ phụng sự Chúa".



Ji-il Tark, chuyên gia tại Đại học Giáo hội Trưởng lão Busan ở Hàn Quốc, cho biết các tín đồ Tân Thiên Địa dễ bị nhiễm virus hơn vì họ thường ngồi rất gần nhau khi làm lễ. Tại Tân Thiên Địa, tham dự các cuộc tụ họp của giáo phái "là yêu cầu bắt buộc", ông nói.



Cựu thành viên Lee Ho-yeon xác nhận một số quy định của giáo phái khiến các thành viên đặc biệt dễ bị lây nhiễm. Các tín đồ ngồi rất gần nhau, hát to thánh ca và không được đeo kính hay khẩu trang khi làm lễ. "Chúng tôi được dạy không sợ bệnh tật", cô nói thêm. "Chúng tôi được dạy không quan tâm đến những thứ trần tục như công việc, tham vọng hay đam mê. Mọi thứ đều tập trung vào việc đi chiêu mộ thêm thành viên, ngay cả khi chúng tôi bị bệnh".



"Để truyền bá đức tin, các tín đồ thường lôi kéo họ hàng, người quen hoặc bí mật đến các nhà thờ để chèo kéo tín đồ giáo phái khác mà không nói với họ rằng họ là thành viên Tân Thiên Địa", Tark nói.



Giáo hội Baptist ở Manipur, Ấn Độ từng cảnh báo tín đồ tránh bị Tân Thiên Địa dụ dỗ. Họ nói rằng sau khi gia nhập tổ chức này, các tín đồ "không quan tâm đến gia đình, bạn bè, từ bỏ các giáo hội khác, bỏ bê công việc hoặc bỏ học và bỏ việc".



Ở vùng ngoại ô Guri-si của Seoul, mục sư Shin Hyun-wook cho biết sứ mệnh cuộc đời mình là tư vấn cho các cựu thành viên giáo phái. Shin từng là tín đồ Tân Thiên Địa, tin vào những lời rao giảng của Lee Man-hee trong 20 năm và trở thành thân tín của ông này trước khi "vỡ mộng" rồi rời tổ chức năm 2007. Ông mô tả Lee là người hống hách, độc đoán và ngày càng "tự luyến" khi lượng tín đồ tăng lên.



Ngoài giáo phái Tân Thiên Địa, bệnh viện Daenam ở quận Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang, là nơi ghi nhận số ca nhiễm nhiều thứ hai tại Hàn Quốc. Anh của Lee Man-hee hồi tháng một được điều trị tại đây ngày 27-31/1 trước khi qua đời và đám tang sau đó cũng được tổ chức tại bệnh viện.



Tân Thiên Địa cuối tuần trước bác bỏ những lời chỉ trích, nói rằng đó là "vu khống dựa trên những thành kiến với giáo phái". Phát ngôn viên giáo phái Kim Young-eun nói nhóm không bao giờ hối thúc bất cứ ai bỏ học hay bỏ việc. "Nếu những lời cáo buộc này là sự thật thì Tân Thiên Địa đã bị kết án".



Tân Thiên Địa nhấn mạnh họ "chỉ là nạn nhân" và kêu gọi mọi người không thù ghét. Giáo phái đã cung cấp danh sách hơn 9.000 thành viên ở chi nhánh Daegu cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc.



Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Matthew Bell của PRI năm 2017, khi được hỏi về tầm nhìn dẫn đến việc thành lập Tân Thiên Địa, Lee nói rằng ông không muốn nói về điều đó. "Có rất nhiều người hiểu lầm tôi và cũng cố gắng truyền bá thông tin sai lệch về Tân Thiên Địa", Lee nói. "Tôi muốn nói về hoạt động hòa bình hơn".



Trên danh thiếp của Lee có các chức danh là chủ tịch Tổ chức Văn hóa Thiên đường, Hòa bình Thế giới và Khôi phục Ánh sáng và Hiệp hội Tình nguyện MANNAM. Những người chỉ trích gọi đây là các nhóm bình phong cho Tân Thiên Địa nhưng Lee khẳng định ông muốn cống hiến vì hòa bình.



Lee giải thích Chúa Cha làm việc vì hòa bình, con trai của ông, Jesus cũng làm việc vì hòa bình, và bây giờ, Lee là một nhà hoạt động vì hòa bình quốc tế. Lee khẳng định mình đang thực hiện ý muốn của Chúa được ám chỉ trong Kinh thánh.



Thủ lĩnh giáo phái đề cập rằng ông đã soạn ra tuyên bố kết thúc tất cả cuộc chiến toàn cầu. Văn bản được khắc lên một phiến đá lớn ở sân sau biệt thự của Tân Thiên Địa ở ngoại ô Seoul. Lee cho biết tuyên bố đã được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới. "Không một quốc gia nào hoặc người nào trên thế giới chưa từng nghe về công việc của tôi", ông nói.



Lee cho rằng các lãnh đạo Kitô giáo có tiếng tăm ở Hàn Quốc và những nơi khác chỉ trích Lee vì ghen tị với ông, do giáo phái của ông ngày càng phát triển. Lee coi những chỉ trích đó là bằng chứng cho thấy ông đang đi đúng hướng. Ông dẫn chứng Chúa Jesus từng bị các lãnh đạo tôn giáo đàn áp. "Những người chỉ trích tôi không có kết nối với Chúa. Họ không hiểu được Kinh Thánh", ông nói.



Trước khi rời đi, Bell hỏi Lee một câu hỏi nhạy cảm: "Ai sẽ tiếp quản sau khi ông qua đời?". Phiên dịch của Lee dường như hơi lo lắng và ngắc ngứ khi dịch câu hỏi.



"Tôi không biết", Lee đáp. "Đúng là một câu hỏi vô nghĩa".



http://danviet.vn/the-gioi/dich-corona-o-han-quoc-giao-chu-tu-nhan-bat-tu-cua-tan-thien-dia-1062331.html

Theo Phương Vũ (VNE/Dân Việt)