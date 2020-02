Đạo diễn Trung Quốc qua đời vì nhiễm Covid-19

Sina cho hay nhà làm phim Thường Khải đã qua đời sau 2 tuần chống chọi với bệnh viêm phổi do virus Covid-19 gây ra. Vụ việc mới được truyền thông Trung Quốc công bố vào sáng 17.2.



Showbiz Hoa ngữ ngỡ ngàng trước tin đạo diễn Thường Khải qua đời - ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Thường Khải mất vào 4 giờ 51 phút sáng 14.2 tại Bệnh viện Nhân dân Hoàng Hoa (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc), hưởng dương 55 tuổi.

Trước đó, bố mẹ Thường Khải đều qua đời vì nhiễm Covid-19. Theo di thư do ông để lại, vào những ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán 2020, bố của ông có triệu chứng nhiễm bệnh nhưng không được chữa trị kịp thời do bệnh viện quá tải. Sau khi bố mất, mẹ của Thường Khải cũng bị bệnh và ra đi. Vợ chồng đạo diễn túc trực bên giường bệnh đấng sinh thành nên cũng lây bệnh. Cuối cùng, nhà làm phim cũng từ giã cõi trần. May mắn là người vợ vẫn đang được điều trị tích cực và con trai của cả hai đang ở Anh nên thoát nạn.

Cuối di thư, Thường Khải nhắn gửi: “Tôi muốn nói với con trai cùng với những người bạn của tôi rằng: "Cả đời tôi luôn hiếu thảo với bố mẹ, yêu thương vợ con, luôn chân thành với cuộc đời này. Vĩnh biệt tất cả những người tôi yêu và những người yêu tôi”.

Lúc sinh thời, đạo diễn quá cố được nhiều người quý mến - ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Được biết, Thường Khải là thành viên của Hãng phim Hồ Bắc và thực hiện nhiều bộ phim tài liệu. Ống kính của ông thường khắc họa vùng quê thân thuộc. Đối với hầu hết mọi người, cái tên Thường Khải có vẻ còn xa lạ, nhưng ông được đánh giá là một đạo diễn sáng tạo và tài năng. Năm 2012, với vai trò là giám đốc sản xuất, ông đã cho ra đời bộ phim Chuyến phà của tôi, lấy bối cảnh chính là sông Dương Tử (Trường Giang). Tác phẩm gây được tiếng vang lớn và nhận được đề cử tại nhiều sự kiện danh giá như Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh 2013, Liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng năm 2014 tại các hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất, Nhạc phim hay nhất.

Nói về Thường Khải, những người trong làng phim ảnh đều bày tỏ lòng thương tiếc và đau buồn. Lúc sinh thời, ông luôn cho thấy niềm đam mê, tận tâm với công việc và có những đóng góp quan trọng cho nghệ thuật. Thường Khải được nhiều người khen là tốt bụng và là tấm gương cho thế hệ làm phim trẻ tuổi.