Công dân Iran bị Đức bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ được trả tự do

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)





Bộ Ngoại giao Iran cho hay công dân Iran bị bắt tại Đức vì tình nghi vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ đã về nước ngày 17/2 sau khi được trả tự do.



Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi, công dân Ahmad Khalili đã bị bắt giữ "vì tình nghi vi phạm các lệnh cấm vận bất hợp pháp và tàn bạo của Mỹ".



Ông Mousavi không thông tin chi tiết về thời điểm Khalili bị bắt giữ cũng như về cá nhân người này.



Trong một thông báo, ông Mousavi cho hay Khalili được trả tự do đêm 16/2 sau "các cuộc tham vấn ngoại giao", cũng như sự hợp tác giữa hệ thống tư pháp và cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).



Khalili trở về Iran cùng Ngoại trưởng Javad Zarif, người đã tham dự hội nghị an ninh tại Munich (Đức) hồi tuần trước.

Theo Vietnam+