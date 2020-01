Tìm thấy hộp đen của máy bay 737 bị rơi ở ngoại ô thủ đô Tehran

Theo hãng tin IRIB của Iran, hộp đen của chiếc máy bay đã được tìm thấy ở ngoại ô thủ đô Tehran và đã được chuyển cho cơ quan an ninh.



Iran tuyên bố hơn 170 người trên máy bay Ukraine rơi đều đã chết

Hiện trường máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi gần sân bay Imam Khomeini ở Tehran của Iran ngày 8/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)









Hãng tin IRIB của Iran đưa tin lực lượng cứu hộ, cứu nạn nước này đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay xấu số Boeing 737 của Ukraine bị rơi gần thủ đô Tehran ngày 8/1.



Theo nguồn tin trên, hộp đen của chiếc máy bay đã được tìm thấy ở ngoại ô thủ đô Tehran và đã được chuyển cho cơ quan an ninh.



Chuyến bay mang số hiệu 752 thuộc hãng Hàng không quốc tế Ukraine (Ukraine International Airlines) gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Tehran của Iran tới thủ đô Kiev của Ukraine.



Dữ liệu trên trang web FlightRadar24 cho thấy chiếc máy bay xấu số trên đã ngừng gửi tín hiệu về đài kiểm soát không lưu sân bay Imam Khomeini ở Tehran, chỉ 3 phút sau khi cất cánh từ sân bay này trong sáng 8/1.



Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk xác nhận trên chuyến bay trên có 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.



Hiện Ukraine đang xác minh có bao nhiêu công dân nước này trên chuyến bay này.



Trước đó, truyền hình nhà nước Iran cho biết toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay Boeing 737 đều đã thiệt mạng.



Bộ Ngoại giao Ukraine đã chính thức xác nhận thông tin không có người sống sót trong thảm họa hàng không này.



Hiện đại diện cơ quan ngoại giao Ukraine tại Iran đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.



Công tác điều tra nguyên nhân vụ việc đang được triển khai.



Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn Đại sứ quán Ukraine tại Iran cho biết máy bay rơi không phải do bị tấn công khủng bố.



Trong khi đó, truyền thông khu vực cho rằng chiếc máy bay bị rơi do sự cố kỹ thuật.

Theo Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)