Số ca tử vong nCoV lên 170, WHO xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu

WHO hôm nay sẽ họp để cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch virus Corona 2019-nCoV sau những diễn biến nghiêm trọng.

Ngừng tất cả chuyến bay đến vùng có dịch virus Corona ở Trung Quốc

Ban Bí thư ra công văn về việc phòng, chống dịch bệnh do virus corona

Gia Lai chủ động phòng-chống dịch viêm phổi cấp do vi rút corona







Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (trái) trong cuộc họp báo về virus Corona ở Geneva ngày 29.1. Ảnh: AP





Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần trước cho biết còn quá sớm để ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng (PHEIC) về dịch bệnh virus Corona, vì thiếu bằng chứng lây truyền từ người sang người bên ngoài Trung Quốc.



Nhưng kể từ đó, ít nhất 6 trường hợp không đến Trung Quốc đã bị nhiễm virus Corona - tờ SCMP dẫn lời ông Michael Ryan, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế của WHO cho biết.



Trong khi đó, tính đến sáng 30.1, khoảng 7.771 người ở Trung Quốc đại lục được xác nhận đã mắc phải căn bệnh giống như viêm phổi, được gọi là 2019-nCoV hoặc virus Corona, hầu hết số này đến từ tâm dịch Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Hàng chục ca mắc khác ngoài Trung Quốc đã được xác nhận, chủ yếu trên khắp Châu Á, nâng tổng số ca mắc toàn cầu lên 7.892.



Thêm 37 trường hợp tử vong được chính quyền Hồ Bắc báo cáo vào đầu giờ sáng hôm nay (30.1), đưa số người chết lên 170. Tất cả những trường hợp tử vong đã xảy ra ở Trung Quốc.



Một trong những ca lây từ người sang người mới nhất bên ngoài Trung Quốc là ở Đức. Một người đàn ông 33 tuổi ở Đức lây bệnh từ một đồng nghiệp Trung Quốc đến thăm. Cô này không có triệu chứng trong thời gian ở Đức và chỉ bắt đầu cảm thấy không khỏe ngay trước khi cô trở về Trung Quốc.



Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, bằng chứng lây truyền từ người sang người bên ngoài Trung Quốc là “rất đáng lo ngại”.



Theo SCMP, quyết định của WHO về việc liệu đợt bùng phát dịch virus Corona hiện nay có phải là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hay không dự kiến ​​sẽ được công bố vào tối 30.1 (giờ địa phương) tại Geneva, sau các cuộc họp của ủy ban khẩn cấp.



Ngày 29.1, Tổng giám đốc WHO Tedros đã xin lỗi vì đã công bố báo cáo vào cuối tuần qua cho biết nguy cơ toàn cầu của virus Corona Vũ Hán là ở mức độ “vừa phải”. Từ này sau đó được sửa thành “cao”, là do “lỗi của con người trong việc chuẩn bị báo cáo” - ông Tedros viết trên Twitter.



WHO cũng bị chỉ trích vì các quan chức của tổ chức này khen ngợi sự minh bạch hoàn toàn của chính phủ Trung Quốc khi đối phó với sự bùng phát 2019-nCoV, trái ngược với những chỉ trích ngày càng tăng rằng chính phủ và các cơ quan truyền thông chính thức đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của virus.



“Hôm nay, tôi ủng hộ mạnh mẽ WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Các sự thật khá rõ ràng về dịch virus Corona cho thấy nó không còn ở Trung Quốc mà có nguy cơ gây đại dịch cao hơn SARS” - ông Eric Feigl Ding, một nhà dịch tễ học và nhà kinh tế y tế tại Trường Y tế công Chan, Đại học Harvard, cho biết trong một bài đăng trên Twitter.



Thị trưởng Vũ Hán đề nghị từ chức trong tuần này vì không cung cấp thông tin về căn bệnh này một cách kịp thời.



https://laodong.vn/the-gioi/so-ca-tu-vong-ncov-len-170-who-xem-xet-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-toan-cau-781008.ldo

Theo Ngọc Vân (LĐO)