Khóc, vì gần nửa tỉ động vật ở Úc đã chết cùng cháy rừng

"Hỏa ngục khổng lồ"



Ngày 4-1, báo chí Úc đã dùng những cụm từ "hỏa ngục khổng lồ", "bom nguyên tử" để mô tả về những trận cháy rừng khủng khiếp đang diễn ra và diễn biến xấu trên cả nước, đặc biệt là tại hai bang New South Wales và Victoria.



Tờ New York Times của Mỹ cũng gọi cuộc cháy rừng này ở Úc như "bom nguyên tử" - Ảnh: New York Times



Thủ tướng Úc Scott Morison ngày 4-1 cho biết sẽ tăng cường quân đội vào công việc chữa cháy, thêm máy bay trên trời, tàu dưới biển và xe cộ lăn bánh trên đất liền để hỗ trợ các nỗ lực chữa cháy và tái thiết.



Những ngày gần đây, liên tục có thêm người chết vì cháy rừng ở Úc. Theo báo News ngày 4-1, thống kê chưa đầy đủ các nỗ lực tập trung vào việc chữa cháy và cứu hộ cho biết ít nhất 22 người chết, diện tích bị cháy là hơn 5 triệu ha. Một số đám cháy lớn có xu hướng nhập lại thành "hỏa ngục khổng lồ" hoặc lan tới những khu vực xa xôi không thể tiếp cận. Thời tiết nắng nóng và gió mạnh cũng khiến công việc của những người lính cứu hỏa dũng cảm khó khăn rất nhiều.