Những bí mật thú vị về ông già Noel

Ông già Noel trong bộ râu trắng dài, bộ mặt hóm hỉnh trong trang phục màu đỏ viền trắng trở nên quá đỗi quen thuộc với mỗi chúng ta, đặc biệt trong nền văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, đằng sau những điều thân quen đó là những thú vị bất ngờ về ông già Noel.





Hình ảnh ông già Noel trong tấm quảng cáo của CocaCola. Ảnh: Getty





1. Ông già Noel có tên gọi khác là Sinter Klaas



Những người ở Hà Lan gọi ông già Noel với tên gọi khác là Sinter Klaas - một giám mục đi từ ngôi nhà này đến ngôi nhà khác để tạo những điều thú vị cho trẻ em vào ngày 5.12 - xuất hiện trong câu chuyện cổ tích của Thánh Nicholas.



Trong tiếng Anh, ông già Noel được gọi là Santa Claus, xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1773 trên tờ New York City.



2. Ông già Noel có bạn đời



Trong truyện ngắn "A Christmas Legend" của James Rees viết năm 1849 lần đầu tiên đề cập đến người bạn đời của ông già Noel.



Sau đó, ý tưởng về bà già Noel được tìm thấy trong một số ấn phẩm văn học như Tạp chí Văn học Yale và Tạp chí Harper.



Tuy nhiên, khi bài thơ "Goody Santa Claus" được lưu hành rộng rãi vào năm 1889 của Kinda Lee Bates trên chuyến xe trượt tuyết, vợ của ông già Noel mới được phổ biến.



3. Trang phục màu đỏ của ông già Noel lấy cảm hứng từ Coca Cola



Ông già Noel xuất hiện lần đầu tiên trong nhiều màu áo choàng khác nhau như xanh lá cây, tím, xanh lam, nâu và một số màu khác.



Cuối những năm 1800, hình ảnh ông già Noel bắt đầu xuất hiện trong trang phục màu đỏ.



Năm 1885, nghệ sĩ Louis Prang mô tả ông già Noel theo cách đó trong thiệp Giáng sinh.



Năm 1927, tờ New York Times đã báo cáo về trang phục của ông già Noel.



Tuy nhiên, mãi đến năm 1931, nghệ sĩ Haddon Sundblom minh họa ông già Noel là một người đàn ông vui vẻ trong trang phục màu đỏ theo một chiến dịch được quảng báo rộng rãi bởi Coca Cola.



4. Ông già Noel xuất hiện từ ống khói



Trong cuốn sách "A History of New York" được Washington Irving viết năm 1809 mô tả ông già Noel là một người đàn ông râu ria xồm xoàm. Câu chuyện của Irving cũng đánh dấu lần đầu tiên ông già Noel trượt xuống ông khói, theo tờ Independent.



5. Ông già Noel có bằng phi công và hộ chiếu



Năm 1927, Chính phủ Mỹ chính thức cấp bằng phi công và hộ chiếu cho ông già Noel.



Năm 2013, Canada cũng đã cấp hộ chiếu điện tử cho cả ông già Noel và bà già Noel. Trong một buổi lễ đặc biệt ở Toronto, Bộ trưởng Xuất nhập cảnh Chris Alexander nói: "Giống như rất nhiều công dân Canada - thích đi du lịch khắp thế giới - ông và bà già Noel đã rất xúc động khi nhận được chiếc hộ chiếu điện tử. Đây là chiếc hộ chiếu được chấp nhận ở mọi nơi và an toàn nhất trên thế giới cho dù bạn đang đi bằng ô tô, thuyền hay với tuần lộc".

