Quất cảnh vào mùa

(GLO)- Tết Nguyên đán 2023 đang đến gần. Các nhà vườn trồng quất cảnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tất bật chăm sóc nhằm cung ứng thị trường những chậu quất ưng ý nhất.

Thời điểm này, ông Triệu Vạn Dặm (tổ 4, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) đã chuẩn bị 400 cây quất để phục vụ người dân chưng Tết. Đồng thời, ông chủ động ươm 800 cây quất cho những năm sau. Theo ông Dặm, kể từ lúc chiết cành đến khi cây đạt chiều cao 1 m, đường kính tán 0,6 m phải mất 3 năm. Trong quá trình trồng phải áp dụng đúng quy trình kỹ thuật từ khâu bón phân, tưới nước, làm cỏ đến phòng trừ sâu bệnh. Khi cây chuẩn bị ra hoa phải bón thêm phân KCl để quả ra nhiều và hạn chế bị rụng. Ngoài ra, để cành lá xanh mướt thì phun thêm phân bón lá 2 lần/tháng.

Chia sẻ kinh nghiệm hơn 20 năm trồng quất, ông Dặm cho biết thêm: “Quất cho quả quanh năm. Nhưng để cây ra quả đúng vào dịp Tết thì vào tháng 5, 6 âm lịch, tôi chọn những cây quất đạt tiêu chuẩn cho vào chậu. Hàng ngày, ngoài tưới nước thường xuyên phải bổ sung phân bón, phun thuốc trừ sâu bệnh. Khi cây phát triển ổn định mới kích thích, canh thời điểm để cây ra hoa, đậu quả như ý muốn”.

Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, 400 cây quất của ông Dặm đang trĩu quả, nhiều lộc non, nụ và hoa thơm. “Một số khách hàng tìm tới vườn đặt mua. Số còn lại, gia đình sẽ đem ra chợ bán. Giá bán hiện tại khoảng 500 ngàn đồng đến gần 2 triệu đồng/cây. Từ khi trồng quất bán vào dịp Tết, mỗi năm, gia đình có thu nhập thêm hàng trăm triệu đồng”-ông Dặm chia sẻ.

Vườn quất trĩu quả của gia đình ông Triệu Vạn Dặm (tổ 4, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) sẵn sàng cung ứng thị trường Tết. Ảnh: Hà Phương

Tại xã Phú An (huyện Đak Pơ), các nhà vườn cũng đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng nhằm đưa ra thị trường những chậu quất bắt mắt. Chỉ tay vào cây quất sần sùi, nâu sẫm, anh Huỳnh Đình Trọng (thôn An Quý) chia sẻ: “Cây này đã hơn 6 năm tuổi, tôi trồng trong chậu gần 1 năm nay. Cây đã phát triển ổn định, cành nhánh, hoa quả sum suê. Ngoài những cây quất lớn, tôi còn trồng hơn 100 chậu quất nhỏ, tất cả sẵn sàng bán trong dịp Tết này”. Còn anh Nguyễn Hữu Tín (thôn An Phú) thì thông tin: “Năm nay, tôi ươm trồng 150 chậu quất phục vụ thị trường Tết. Hiện gia đình đang tập trung chăm sóc, tưới nước để cây luôn xanh tốt, giữ quả vàng, đều, đẹp. Ngày 21 tháng Chạp, gia đình sẽ chở cây ra chợ xuân ở thị xã An Khê bày bán”.