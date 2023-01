Gia Lai: Tổng dư nợ tín dụng năm 2022 đạt 103.040 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 6-1, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Hữu Nghị-Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, hoạt động ngân hàng trên địa bàn trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tính đến cuối năm 2022, tổng nguồn vốn huy động đạt 54.171 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm 2021. Tổng dư nợ cho vay đạt 103.040 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cuối năm 2021. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát tốt, nợ xấu là 1.401 tỷ đồng, chiếm 1,36% tổng dư nợ, giảm 0,68% so với cuối năm 2021.

Thông qua kết quả hoạt động ngân hàng cho thấy, mặc dù gặp nhiều yếu tố không thuận lợi song hầu hết các đơn vị đều có sự tăng trưởng chỉ tiêu huy động vốn. Về chỉ tiêu cho vay, một số chi nhánh có sự tăng trưởng tín dụng nổi bật như Vietcombank Gia Lai, Vietcombank Bắc Gia Lai, Ngần hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh, BIDV Phố Núi. Đồng thời, các ngân hàng đã có nhiều biện pháp xử lý nợ xấu đạt hiệu quả. Mạng lưới hoạt động tiếp tục được mở rộng với sự thành lập mới 5 phòng giao dịch tại TP. Pleiku, huyện Ia Grai, Đức Cơ, Đak Đoa.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Sơn Ca.

Theo nhận định Ngân hàng Nhà nước, năm 2023 được dự báo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tình hình lạm phát gây áp lực lên nền kinh tế trong giai đoạn phục hồi. Triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh chung, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã đề ra mục tiêu và các chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động cụ thể: Nguồn vốn huy động tăng 10% so với năm 2022; dư nợ cho vay tăng 5% so với năm 2022; kiểm soát và duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ.

Liên quan đến vấn đề lãi suất, các chi nhánh ngân hàng thương mại cần thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất huy động và lãi suất cho vay, tiết giảm chi phí hoạt động nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với khách hàng. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo quyết liệt liên quan đến việc triển khai các dự án. Trên tinh thần đó, đề nghị các chi nhánh ngân hàng thương mại bám sát tình hình để có kế hoạch đầu tư tín dụng phù hợp. Mặt khác, chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn kho quỹ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023.