Thu ngân sách Nhà nước năm 2022 ước đạt trên 1.460.100 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 15-12, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến đến 477 điểm cầu trên toàn quốc triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2023, công bố Cổng thông tin thương mại điện tử và chương trình hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Đức Phớc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cùng dự có đồng chí Cao Anh Tuấn-Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, phụ trách Tổng cục Thuế; đại diện các bộ, ngành, hiệp hội. Chủ trì tại điểm cầu Cục Thuế tỉnh Gia Lai có ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và các thành viên Ban lãnh đạo Cục Thuế.

Năm 2022, mặc dù kinh tế còn gặp những khó khăn, nhưng nhờ sự chủ động của Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc ban hành kịp thời cơ chế, chính sách tài khóa..., cơ quan Thuế các cấp đã tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ về thuế, qua đó, tiếp sức cho người dân, doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.387.200 tỷ đồng, bằng 121% dự toán giao và tăng 6,6% so với cùng kỳ. Tính theo địa bàn, có 63/64 Cục Thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao. Tính theo khu vực, khoản thu, sắc thuế, có 17/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao.

Lãnh đạo Bộ Tài chính kích hoạt Cổng thông tin thương mại điện tử kết nối với các sàn thương mại điện tử trong nước. Ảnh: Sơn Ca.

Năm 2023, Tổng cục Thuế tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước được Quốc hội giao là 1.373.244 tỷ đồng; trong đó thu từ dầu thô là 42.000 tỷ đồng, thu nội địa là 1.331.244 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà ngành Thuế đã được trong năm qua. Đáng chú ý, ngành Thuế đã triển khai thực hiện kịp thời các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đẩy mạnh điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế, tiếp tục đẩy mạnh cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính thuế đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã lưu ý ngành Thuế một số vấn đề như hoàn thuế, công tác tuyên truyền, đối thoại, nâng cao nhận thức pháp luật cho người nộp thuế, xây dựng trung tâm dữ liệu về chuyển đổi số gắn với đào tạo nguồn nhân lực vận hành.

Năm 2023, dự báo kinh tế cả nước sẽ đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị ngành Thuế tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ; xây dựng trung tâm dữ liệu thuế và dữ liệu hóa đơn điện tử; tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện thể chế pháp luật về thuế....

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã thực hiện nghi lễ kích hoạt Cổng thông tin thương mại điện tử kết nối với các sàn thương mại điện tử trong nước và triển khai chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh tham gia Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Sơn Ca.

Được biết, công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, Tổng cục Thuế đã khai trương Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) nhằm hỗ trợ các NCCNN đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Việt Nam. Tổng cục Thuế cũng đã xây dựng Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử (TMĐT) để tiếp nhận thông tin của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn từ các sàn giao dịch TMĐT. Đồng thời, thiết kế chức năng khai thuế, nộp thuế trực tuyến trên Cổng dữ liệu thông tin TMĐT và sẽ phối hợp các sàn gắn liên kết dẫn đến Cổng TMĐT của chức năng này trên giao diện của các sàn giao dịch TMĐT. Theo đó, các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT chỉ cần cung cấp thông tin qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế bằng phương thức điện tử mà không phải cung cấp thông tin cho từng cơ quan Thuế theo cách thức thủ công trước đây.

Liên quan chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đến nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thiện hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế. Các Cục Thuế cũng đã sẵn sàng triển khai chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc từ tháng 12-2022.