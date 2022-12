Kông Chro thu ngân sách năm 2022 đạt hơn 40 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 9-12, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện; sự phối hợp, thực hiện quyết liệt của các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn nên tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch giao. Theo đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tăng 0,04% nghị quyết, bằng 73,02% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước đạt 2.236,05 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 884,55 tỷ đồng, đạt 100,03% nghị quyết, tăng 21,74% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 ước đạt 752 tỷ đồng, đạt 101,67% nghị quyết, tăng 12,24% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn được 40,154 tỷ đồng, đạt 190,66% nghị quyết giao, bằng 72,89% so với cùng kỳ năm 2021. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp phù hợp, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận, hưởng lợi từ các chính sách để vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, cuối năm 2022, số hộ nghèo, cận nghèo giảm 6,31% so với cuối năm 2021, vượt 1,31% kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội tiếp tục duy trì và phát triển; phát huy vai trò tích cực của các già làng, trưởng thôn. Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công. Người dân tham gia BHYT ngày một nhiều, tỷ lệ bao phủ đạt 95,72% dân số. Hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện, xã năm 2022. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2023 huyện Kông Chro tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII và Nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

NGỌC MINH