Công ty Điện lực Gia Lai đạt giải nhất toàn diện các mặt hoạt động trong năm 2022

(GLO)- Sáng 20-12, Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC); đại diện lãnh đạo các Ban thuộc EVNCPC và cán bộ, công nhân viên (CBCNV) của các đơn vị thuộc Công ty Điện lực Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Tại Hội nghị, ông Văn Đình Hậu-Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. Báo cáo cho thấy, năm 2022, Công ty Điện lực Gia Lai đã từng bước nâng cao năng lực cung cấp điện, chất lượng điện năng được đảm bảo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện. Theo đó, điện thương phẩm ước thực hiện 1.290 triệu kWh; tăng 2,87% so với kế hoạch năm 2022 EVNCPC giao, tăng 7,97% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó, nội địa tăng trưởng 7,58%, xuất khẩu sang Campuchia tăng 44,15%, thương phẩm nội địa 1.271,52 triệu KWh, xuất khẩu sang Campuchia 18,48 triệu KWh). Chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2022 ước thực hiện 4,08%, giảm 0,17% so với kế hoạch EVNCPC giao; giảm 0,3% so với năm 2021. Giá bán điện bình quân ước đạt 1.912 đ/kWh (giá bán điện nội địa 1.900 đ/kWh, giá xuất khẩu Campuchia 2.624 đ/kWh), tăng 15,78 đ/kWh so với năm 2021, tăng 3 đ/kWh so với kế hoạch năm 2022 EVNCPC giao.

Công tác đầu tư sửa chữa, cải tạo, mở rộng lưới điện, giúp nâng cao chất lượng điện áp cung cấp cho khách hàng, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn và tin cậy cũng được chú trọng đúng mức. Năm 2022, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai đầu tư xây dựng 48 công trình (trong đó, 33 công trình khởi công mới và 15 công trình chuyển tiếp) với tổng kế hoạch vốn 176 tỷ đồng. Hiện đơn vị đã hoàn thành 34 công trình, 14 công trình tiếp tục thực hiện trong năm 2023; giải ngân ước đạt 176 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. Với những kết quả nổi bật đó, trong năm 2022, Công ty Điện lực Gia Lai đạt giải nhất toàn diện các mặt hoạt động trong khối 13 Công ty Điện lực thuộc EVNCPC.

Ông Nguyễn Thanh-Thành viên Hội đồng Thành viên EVNCPC trao bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022. Ảnh: Hà Duy

Một số nội dung đã được các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị như: các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty; các biện pháp nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tăng năng suất lao động, đặc biệt quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động; thảo luận sửa đổi và bổ sung các quy chế của EVNCPC, PC Gia Lai; nội quy lao động, quy chế trả lương, quy chế dân chủ, quy chế thi đua khen thưởng...

Dịp này, Công ty Điện lực Gia Lai đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022, gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng bằng khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tặng bằng khen cho 1 tập thể và 18 cá nhân; EVNCPC tặng giấy khen cho 12 tập thể và 31 cá nhân; Công ty Điện lực Gia Lai tặng giấy khen cho 11 tập thể và 196 cá nhân, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 21 cá nhân và Tập thể Lao động xuất sắc cho 9 tập thể thuộc Công ty.

HÀ DUY