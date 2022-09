Gia Lai và Phú Yên phối hợp phòng-chống thiên tai, vận hành điều tiết liên hồ chứa

(GLO)- Chiều 23-9, tại TP. Pleiku, Sở Nông nghiệp và PTNT 2 tỉnh Gia Lai và Phú Yên tổ chức họp về việc phối hợp công tác phòng-chống thiên tai, vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Theo ông Vũ Ngọc An-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai: trên lưu vực sông Ba, đoạn qua địa phận Gia Lai có 9 công trình thủy lợi, thủy điện. Trong đó, 4 công trình vận hành tràn xả lũ có cửa van (thủy điện Ka Nak, An Khê, thủy lợi Ayun Hạ và Ia Mlah); 5 công trình thủy điện vận hành tràn tự do, khi mực nước vượt ngưỡng tràn nước sẽ tự đổ về hạ du không kiểm soát (Đak Srông, Đak Srông 2, Đak Srông 2A, Đak Srông 3A và Đak Srông 3B).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 2 tỉnh ký kết quy chế phối hợp trong vận hành điều tiết nước các hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Ảnh: Lê Nam

Trong đợt mưa lũ năm 2021, Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh đã ban hành 6 lệnh vận hành xả lũ với tổng lưu lượng xả nhỏ nhất là 150m3/s, lưu lượng xả lớn nhất là 530 m3/s (hồ An Khê, Ia Mlah, Ayun Hạ). Tuy nhiên, do tình hình mưa lũ diễn biến ngày càng phức tạp, thêm vào đó lưu vực sông Ba trên địa bàn tỉnh Gia Lai lớn, nhập lưu của nhiều suối có lưu vực của tỉnh Đak Lak nhất là suối Ia Hleo dẫn tới lưu lượng nước của sông Ba vào lòng hồ sông Ba Hạ rất lớn so với lưu lượng xả của các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai (đợt mưa lũ tháng 11-2021 tổng lưu lượng về hồ sông Ba Hạ là khoảng 10.000m3/s, trong khi tổng lưu lượng xả của tất cả các hồ thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Ba thuộc địa phận tỉnh Gia Lai chỉ khoảng 500m3/s).