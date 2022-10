Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đối thoại với hơn 20 doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 30-9, tại Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum tổ chức đối thoại với hơn 20 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum tổ chức Hội nghị đối thoại với hơn 20 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh Hà Duy

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 9 tháng năm 2022, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên tất cả các mặt công tác, đảm bảo cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh được diễn ra trôi chảy; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thông thoáng, nhanh chóng trong thông quan hàng hóa, không để xảy ra tình trạng ách tắc, tồn đọng hàng hóa tại cửa khẩu.

Từ đầu năm đến nay, có 251 doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục với 7.750 bộ tờ khai, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu đạt 343,8 triệu USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 123,4 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 220,4 triệu USD. Tổng số phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu đạt gần 27.700 lượt, tăng 22,2%. Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước đến quý III đạt gần 234 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ năm 2021 (do không có phát sinh nhập khẩu máy móc thiết bị cho các dự án mới).

Đội Kiểm soát Hải quan và các Chi cục Hải quan thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, phối hợp với các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu để chốt chặn dọc tuyến biên giới để kiểm soát người, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, qua đó đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 6 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; 71 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt khoảng 422 triệu đồng.

Doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực của lực lượng hải quan trong việc giải quyết nhanh chóng các thủ tục thông quan cho doanh nghiệp. Ảnh Hà Duy

Một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực hải quan cũng được phổ biến đến các doanh nghiệp tham dự tại hội nghị, gồm: Quyết định 1399/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyên tuân thủ pháp luật hải quan; Luật số 67/2020/HQ14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/HQ13; Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuế, hóa đơn, hải quan; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Một số thắc mắc liên quan đến các thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa được các doanh nghiệp nêu ra tại hội nghị, như: ưu đãi về thuế của hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư; thủ tục thông báo danh mục miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định; hồ sơ hải quan quá cảnh đối với mặt hàng chuối từ Campuchia; các thủ tục hải quan để xuất khẩu gỗ xẻ... Đại diện một số lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Lệ Thanh cũng chia sẻ những quy định mới liên quan đến phí hạ tầng; các loại hàng hóa phải thực hiện kiểm dịch thực vật; các lỗi thường gặp trong quá trình doanh nghiệp thực hiện khai tờ khai hải quan để thông quan hàng hóa.

Tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum và Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật giữa hai bên, tăng cường công tác quản lý giữa ngành Hải quan với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

HÀ DUY