Gia Lai: Công trường nhộn nhịp ngày đầu năm

(GLO)- Sau những ngày vui xuân, đón Tết, nhiều công trình đã trở lại với những thanh âm rộn ràng, nhộn nhịp. Không khí làm việc trong ngày đầu năm mới đang rất khẩn trương, hối hả. Các nhà thầu muốn đẩy nhanh tiến độ sớm đưa công trình vào sử dụng cùng với hy vọng một năm nhiều thắng lợi.





Sáng mùng 6 Tết, đội thi công của Công ty TNHH một thành viên Sao Khuê Gia Lai đã có mặt tại công trình để tiến hành dọn mặt bằng, cắm mốc định vị tuyến theo hồ sơ thiết kế, tập kết vật liệu cho công nhân đào móng tổ chức thi công nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Ông Trần Hoàng Gia-Chỉ huy trưởng công trình-cho hay: Dự án hệ thống thoát nước đoạn đường ngăn lô đất kỹ thuật và quỹ đất di dời ô nhiễm tại Cụm Công nghiệp Diên Phú (TP. Pleiku) vừa được trúng thầu trước Tết và cần hoàn thiện trước mùa mưa. Do vậy, sau khi nhận mặt bằng, đơn vị đã quán triệt, nhắc nhở đội ngũ nhân công “vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ”, trở lại công trình làm việc ngay sau thời gian nghỉ Tết.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Phú Tân Thành Gia Lai đã quay trở lại làm việc trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Minh Nguyễn



Theo ông Gia, đơn vị có lực lượng lao động tại chỗ nên việc chủ động nguồn nhân lực thi công vô cùng thuận lợi. Trong ngày 7-2, hơn 20 công nhân đã trở lại làm việc đầy đủ, nhanh chóng bắt tay ngay vào từng phần việc của mình. “Qua theo dõi tình hình dịch bệnh trong kỳ nghỉ Tết, chúng tôi yêu cầu người lao động test Covid-19 trước khi trở lại làm việc. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu công nhân trong quá trình làm việc tại công trường phải tuân thủ nguyên tắc 5K, chấp hành nghiêm các quy định an toàn về phòng-chống dịch”-ông Gia nhấn mạnh.



Trong khi đó, tại công trình Trường THCS Nguyễn Huệ (TP. Pleiku), một tốp công nhân đang hối hả tháo dỡ cốt pha sàn tầng 3. Quệt vội mồ hôi chảy đẫm trên trán, anh Trần Văn Dũng (xã Trà Đa, TP. Pleiku) cho hay: Vợ chồng anh bắt đầu làm việc tại công trình từ mùng 4 Tết. Theo anh Dũng, đúng ra mùng 7 Tết thì hơn 30 công nhân mới tập trung tại công trình bắt đầu ngày làm việc đầu năm mới nhưng nhà thầu xem được ngày tốt nên nhờ chúng tôi vào làm trước. “Khép lại một năm nhiều khó khăn do tác động bởi dịch Covid-19, chúng tôi hy vọng năm mới mọi việc sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn. Mong dịch bệnh qua đi để vợ chồng ổn định công việc, có thêm thu nhập chăm lo cuộc sống gia đình”-anh Dũng kỳ vọng.



Theo ông Huỳnh Trung Thật-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phú Tân Thành Gia Lai: Dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Nguyễn Huệ có tổng kinh phí đầu tư hơn 22 tỷ đồng được khởi công từ tháng 9-2021. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 45%, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào đầu tháng 10-2022. “Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi huy động thêm nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công, nỗ lực để sớm hoàn thành từng hạng mục dự án. Để đảm bảo an toàn phòng-chống dịch, người lao động khi đến công trình làm việc sau kỳ nghỉ Tết luôn được chúng tôi nhắc nhở phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch, sử dụng bảo hộ lao động, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay và vệ sinh sát khuẩn nơi làm việc”-ông Thật cho hay.



Trao đổi với P.V, ông Hoàng Minh Nghĩa-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku-cho biết: Những ngày đầu năm mới, đơn vị ưu tiên đẩy nhanh tiến độ 12 công trình chuyển tiếp, đang thi công dang dở của năm 2021; đồng thời yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực đẩy mạnh tiến độ một cách tối đa nhằm đảm bảo các công trình hoàn thành đúng thời gian quy định. Cùng với đó, với vai trò là chủ đầu tư dự án, Ban cũng yêu cầu các nhà thầu tuân thủ các quy định về phòng-chống dịch Covid-19.

Không khí làm việc ngày đầu năm mới rất khẩn trương, nhiều nhà thầu muốn đẩy nhanh tiến độ sớm đưa công trình vào sử dụng. Ảnh: Minh Nguyễn



Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku cho biết thêm: Theo kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022, dự kiến có 31 công trình với tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng. Trong số này, có 16 công trình đang lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; 11 công trình đang trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật, thiết kế, dự toán và một số công trình đang thi tuyển phương án kiến trúc, điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, Ban cũng tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với dự án công trình trọng điểm gồm các tuyến đường: Hoàng Sa nối dài, Quyết Tiến, Lê Đại Hành, Nguyễn Văn Linh…



Còn tại huyện Kbang, ông Đào Xuân Sửu-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện-thông tin: Ngay đầu năm mới, Ban đã đôn đốc các đơn vị thi công bố trí thêm nhân lực, trang-thiết bị nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành các công trình chuyển tiếp của năm 2021. Đồng thời, Ban cũng tập trung nhân lực, vật lực triển khai khởi công 8 công trình xây dựng trường học, hội trường thôn, đường nội thị với tổng mức đầu tư hơn 30,2 tỷ đồng theo kế hoạch năm 2022. “Ngay từ những ngày đầu năm mới, chúng tôi tập trung hoàn thiện các trình tự, thủ tục hồ sơ liên quan để tổ chức duyệt dự án, đấu thầu, triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng chuẩn bị khởi công các dự án trọng điểm như: đường giao thông quy hoạch Tây sông Ba, đường liên xã huyện Kbang (đoạn từ đường Trường Sơn Đông đi xã Krong), Trung tâm Y tế huyện Kbang”-ông Sửu cho hay.



MINH NGUYỄN