Đầu tư xây dựng các vùng kinh tế động lực: "Đòn bẩy" phát triển nhanh, bền vững

(GLO)- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Gia Lai sẽ trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh TP. Pleiku hiện là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, các “vệ tinh” như thị xã An Khê, Ayun Pa và huyện Chư Sê đang được quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo sự đột phá để phát huy vai trò đầu tàu, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển bền vững.





Hướng đến đô thị loại III



Nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa (khóa XIX) là phát huy tối đa các nguồn lực, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ hướng đến đô thị loại III. Mục tiêu cụ thể là đưa thị xã Ayun Pa trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông Nam của tỉnh.



Vừa được Ban Thường vụ Thị ủy thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư, chính quyền và người dân phường Đoàn Kết đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp cải tạo, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Ông Trần Bảo Lộc-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường-thông tin: “Chúng tôi đang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đồng bộ các thiết chế đô thị, mở rộng các tuyến đường nhỏ hẹp, không đảm bảo an toàn giao thông, từng bước xây dựng các tuyến phố văn minh thương mại, tuyến đường văn minh, khu dân cư kiểu mẫu đô thị mới”.

Huyện Chư Sê tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đạt các tiêu chí đô thị loại III. Ảnh: Minh Nguyễn





Khẳng định mục tiêu phấn đấu xây dựng thị xã Ayun Pa phát triển toàn diện, ông Ksor Vinh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa-cho hay: Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, nông thôn là 1 trong 3 đột phá chiến lược được Đảng bộ thị xã xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, mục tiêu lâu dài là thu hút nguồn lực đầu tư và xây dựng các công trình trọng điểm, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh hiện có; thực hiện chặt chẽ công tác quy hoạch và quản lý nhà nước về quy hoạch. Đặc biệt là các quy hoạch chung thị xã, cụm công nghiệp Ia Sao (xã Ia Sao) gắn với việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị hoàn thiện, đồng bộ, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.



Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của thị xã An Khê đạt 12,5% theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông-lâm nghiệp. Hệ thống hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển thị xã thành đô thị loại III và là vùng kinh tế động lực phía Đông. Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hùng Vỹ cho hay: Đến nay, thị xã đạt 48/59 tiêu chuẩn đô thị loại III và hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại III, địa phương đang tập trung thu hút 17 dự án trọng điểm với tổng nguồn vốn dự kiến kêu gọi trên 3.600 tỷ đồng; đồng thời đã xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, dự kiến thực hiện 63 dự án trọng tâm với tổng mức đầu tư gần 654 tỷ đồng.



Trong khi đó, huyện Chư Sê cũng đã trở thành vùng động lực phía Nam của tỉnh. Chứng kiến những đổi thay vượt bậc, ông Nguyễn Thanh Xuân (thị trấn Chư Sê) nhận xét: Tốc độ phát triển đô thị thời gian qua khá nhanh. Huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, người dân được hưởng lợi nên ai nấy đều đồng tình, phấn khởi; đại đa số bà con có cuộc sống ổn định, kinh tế ngày càng phát triển.



Khẳng định thành quả này, Bí thư Huyện ủy Chư Sê Nguyễn Hồng Hà cho rằng: Chư Sê hôm nay có những bước tiến vững chắc là nhờ Đảng bộ huyện xác định rõ mục tiêu phát triển qua từng nhiệm kỳ. Nhiều dự án chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường đã mang lại cho đô thị Chư Sê một diện mạo mới, khang trang, thông thoáng, sạch đẹp. Trên cơ sở quy hoạch chung của huyện đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, huyện tiếp tục hướng đến một số tiêu chí của đô thị loại III và tập trung xây dựng các tiêu chuẩn để thành lập thị xã. “Thời gian qua, huyện đã tập trung huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thị trấn Chư Sê và các xã phụ cận như: xã Dun, Ia Blang, Ia Pal và Bờ Ngoong theo hướng hiện đại. Đến nay, bộ mặt đô thị ở các địa bàn này ngày càng khang trang, đổi mới”-Bí thư Huyện ủy Chư Sê phấn khởi cho biết.



Triển khai nhiều giải pháp trọng tâm



Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị loại III, các vùng kinh tế động lực của tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, thị xã An Khê đang xây dựng chương trình hành động với quyết tâm đến năm 2025 có 5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và đạt tiêu chí đô thị loại III; hoàn thành kế hoạch phát triển hệ thống điện chiếu sáng công cộng giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao tỷ lệ các tuyến đường khu vực nội thị được chiếu sáng đạt 100%, tuyến hẻm đạt trên 80%; thực hiện kế hoạch trồng mới hơn 7.300 cây xanh trên 37 tuyến phố, trồng hoa, thảm cỏ, cây cảnh trang trí các khu vực công cộng, đảo giao thông, dải phân cách…



Chủ tịch UBND thị xã An Khê thông tin: Thị xã còn hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến du lịch nổi bật của khu vực Đông Gia Lai, đảm bảo các điều kiện về môi trường xanh-sạch-đẹp, an ninh, an toàn và thân thiện. Phấn đấu đến năm 2025, doanh thu du lịch đạt 50 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,69%. Trong đó, tập trung đầu tư một số dự án trọng điểm về phát triển du lịch như: Dự án cụm di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo, di tích sơ kỳ Đá cũ Rộc Tưng…



Hướng đến mục tiêu đô thị loại III trong giai đoạn 2021-2025, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa cũng nêu một số giải pháp trọng tâm, đó là xây dựng hoàn thành tuyến đường vành đai 1 có chiều dài gần 6 km, vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng nhằm hình thành các khu dân cư mới, phát triển mở rộng đô thị về hướng Tây kết nối với quốc lộ 25. Cùng với đó, đầu tư các tuyến đường đô thị kết nối với đường Trường Sơn Đông nhằm thúc đẩy giao thương phát triển, từng bước tạo nên diện mạo mới cho đô thị Ayun Pa. “Chúng tôi đã chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; bố trí nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng; nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp nhằm đáp ứng các yêu cầu của đô thị loại III miền núi, vùng cao”-ông Vinh cho biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành: “Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là ở các vùng kinh tế động lực là 1 trong 4 chương trình trọng tâm của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 35%; phát triển các đô thị vệ tinh ở các huyện, thị xã trở thành các điểm sáng lan tỏa đến khu vực nông thôn. Một trong những giải pháp trọng tâm là tiếp tục nâng cao các tiêu chí đô thị loại I của TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh, đô thị xanh; đồng thời hoàn thiện hệ thống đường giao thông địa phương và quốc lộ, tạo sự liên kết về mặt địa lý giữa tỉnh với các vùng kinh tế trong khu vực”.

Trong khi đó, huyện Chư Sê cũng tiến hành quy hoạch xây dựng đô thị xanh theo hướng không gian mở, tận dụng tối đa lợi thế về địa hình, địa mạo, thảm thực vật phong phú, bản sắc của vùng Tây Nguyên để hình thành một đô thị phát triển bền vững. Trong đó, lấy thị trấn Chư Sê làm trung tâm để tập trung đầu tư phát triển dần ra các xã Dun, Ia Blang, Ia Pal, hình thành các khu đô thị mới; xây dựng xã Bờ Ngoong thành đô thị loại V, trở thành trung tâm kinh tế-xã hội khu vực Đông Bắc của huyện.



“Huyện quan tâm đến công tác quản lý và triển khai lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, đặc biệt là triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chư Sê đến năm 2030. Đồng thời, ưu tiên các nguồn vốn tiếp tục đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị Chư Sê theo hướng đạt các tiêu chí đô thị loại III, hoàn chỉnh các tiêu chuẩn thành lập thị xã. Đây chính là nền tảng và cơ sở để tập trung quản lý xây dựng, thu hút các nguồn lực, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững”-Bí thư Huyện ủy Chư Sê nêu rõ mục tiêu.



MINH NGUYỄN