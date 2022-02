Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak: Hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

(GLO)- Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, bão lũ, nhất là dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.





Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) có nhiệm vụ quản lý vận hành Nhà máy thủy điện An Khê (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) và Nhà máy thủy điện Ka Nak (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) với tổng công suất lắp máy 173 MW, tổng sản lượng điện thiết kế hàng năm là 575 triệu kWh. Trong 9 tháng năm 2021, nắng nóng kéo dài trên diện rộng khiến lưu lượng nước về hồ An Khê-Ka Nak thấp so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình đó, Công ty đã tận dụng từng mét khối nước để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, cải thiện môi trường cho vùng hạ du, đồng thời phục vụ phát điện an toàn, hiệu quả.

Nhà máy thủy điện Ka Nak. Ảnh: Ngọc Minh





Những tháng cuối năm, tình hình thủy văn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, Công ty đã triển khai nhiều phương án, giải pháp tối ưu thực hiện tốt “mục tiêu kép”: vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa thực hiện tốt công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả.



Theo ông Đặng Văn Tuần-Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak, với những nỗ lực không ngừng, trong năm 2021, Thủy điện An Khê-Ka Nak đã sản xuất được 768,479 triệu kWh điện (kế hoạch được giao trong năm 2021 là 622 triệu kWh), vượt 23,5% kế hoạch được giao, tức vượt hơn 146 triệu kWh. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật khác như tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố của đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch.



Đến cuối năm 2021, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak sản xuất được 740 triệu kWh điện, vượt 19% kế hoạch được giao, vượt 118 triệu kWh. Ảnh: Ngọc Minh

Cùng với đó, Công ty tổ chức quản lý, vận hành, sản xuất điện đáp ứng yêu cầu huy động công suất, phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia. Chiến lược chào giá cũng được thực hiện linh hoạt, hiệu quả mang lại doanh thu cao. Dự kiến cả năm 2021, giá bán điện bình quân cao hơn 2,96% so với giá hợp đồng. Công ty còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền nộp ngân sách dự kiến cả năm 2021 là hơn 130 tỷ đồng.



Giám đốc Công ty Đặng Văn Tuần cho biết: Những kết quả đạt được trong năm 2021 đã thể hiện sự nỗ lực vượt bậc, toàn diện của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty. Đặc biệt, việc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện được giao trong năm 2021 đã tạo động lực để Thủy điện An Khê-Ka Nak tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể: thực hiện tốt công tác điều tiết và tích nước hồ chứa, đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, phòng-chống hạn hán, cải thiện môi trường, phát huy tốt vai trò giảm lũ cho hạ du và đáp ứng yêu cầu phát điện, hoàn thành tốt sứ mệnh “thắp sáng niềm tin”, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Bình Định, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



THU HOÀI