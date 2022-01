Cục Thuế tỉnh Gia Lai phấn đấu thu ngân sách đạt 5.427 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 6-1, Cục Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2021, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Phước Thành-Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện năm 2021 là 7.881 tỷ đồng, đạt 173,1% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 156,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 72,7% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng thu nội địa do ngành Thuế thực hiện là 5.767,2 tỷ đồng, đạt 127% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 114,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 26,4% so cùng kỳ năm trước. Xổ số kiến thiết thực hiện năm 2021 là 4.364,5 tỷ đồng, đạt 128,4% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 118,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 19,8% so cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh nền kinh tế-xã hội chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kết quả thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế thực hiện rất đáng ghi nhận. Đáng chú ý, có tới 9 khu vực, sắc thuế lớn đạt, vượt dự toán HĐND tỉnh giao và có sự tăng trưởng so cùng kỳ năm trước là: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu từ khu vực công thương nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thu tiền sử dụng đất; lệ phí trước bạ; phí, lệ phí và thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản. Mặt khác, có 16/17 địa bàn và Văn phòng Cục Thuế tỉnh đạt, vượt so dự toán HĐND tỉnh giao và tăng trưởng so cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác thu ngân sách, ngành Thuế tỉnh đã thực hiện tốt các mặt công tác khác như tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, quyết liệt thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường quản lý và xử lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh. Tính đến cuối năm 2021, tổng nợ thuế toàn ngành là 495 tỷ đồng, giảm 232 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2020.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Năm 2022, ngành Thuế tỉnh phấn đấu hoàn thành dự toán Bộ Tài chính giao tổng thu nội địa 5.015 tỷ đồng, dự toán HĐND và UBND tỉnh giao 5.427 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Thuế tỉnh đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp. Theo đó, ngành tiếp tục bám sát sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; triển khai thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế và tiền thuê đất, lệ phí trước bạ; triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thường xuyên bám sát nguồn thu trên địa bàn, đôn đốc thu đảm bảo tiến độ so với dự toán giao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận và biểu dương những kết quả của ngành Thuế trong năm 2021. Bước sang năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thuế cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, bám sát các điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, tình hình triển khai các dự án thu hút đầu tư kịp thời khai thác nguồn thu vào ngân sách. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện bộ máy ngành Thuế theo hình thức tinh gọn, hiệu quả. Mỗi cán bộ công chức thuế phải chuyên nghiệp, tận tụy, đổi mới, sáng tạo. Ngành Thuế cần quyết liệt hơn trong việc chuyển đổi số, tiếp tục rà soát các nguồn thu, đảm bảo sự công bằng minh bạch, phòng-chống tiêu cực trong công tác thuế. Liên quan đến hoạt động thu đầu tư, xuất-nhập khẩu, nếu bám sát nguồn thu, khai thác kịp thời và đầy đủ thì sẽ tiếp tục tạo đột phá trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao Huân chương Lao động hạng ba cho các cá nhân. Ảnh: Đức Thụy

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Ksor Kut-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và đại diện gia đình ông Ngô Hồng Long-nguyên Trưởng phòng Cán bộ Tổ chức Cục Thuế; trao Huân chương Lao động hạng ba cho 5 cá nhân thuộc Cục Thuế tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2019. Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Đinh Văn Ngọc-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro. Dịp này, 10 cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trên địa bàn năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thuế năm 2021 được Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen.