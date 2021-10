(GLO)- Chiều 13-10, tại Hà Nội, Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương”.

Chủ trì hội thảo tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Hội thảo diễn ra trong thời điểm này hết sức thiết thực và có ý nghĩa, qua đó nhằm triển khai, cụ thể hóa các kết luật rất quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 về một số vấn đề kinh tế-xã hội trên tinh thần mới. Đó là đổi mới tư duy, phương thức về công tác phòng-chống dịch bệnh gắn với phục hồi kinh tế, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, an toàn kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19.

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Triều

Đặc biệt, hội thảo cũng là dịp để các địa phương cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình vừa đảm bảo phòng-chống dịch hiệu quả vừa duy trì phát triển kinh tế-xã hội; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm khôi phục, đứt gãy kinh tế, tăng cường phối hợp hành động để thực thi thắng lợi “mục tiêu kép” trong trạng thái bình thường mới. Kết quả hội thảo sẽ là cơ sở khoa học giúp các địa phương khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phát triển, phục hồi nền kinh tế sát với tình hình thực tế hiện nay và có tính khả thi cao để trong thời gian sớm nhất nhằm ngăn chặn, đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở, lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia kinh tế, nhà khoa học trong và ngoài nước cùng các địa phương như: Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm soát dịch bệnh, duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh; bàn về giải pháp xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch; đảm bảo sản xuất, lưu thông không bị gián đoạn; khắc phục đứt gãy kinh tế nhằm thích ứng an toàn trong trạng thái bình thường mới…

Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng: trước tác động của đại dịch Covid-19, để kiểm soát được dịch bệnh, phục hồi kinh tế, đảm bảo an toàn trong điều kiện chưa đáp ứng đủ vắc xin thì giải pháp trước mắt vẫn là: thực hiện nguyên tắc 5K+vắc xin+công nghệ+ý thức người dân trong công tác phòng-chống dịch và các biện pháp có thể triển khai phù hợp với điều kiện ở các địa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để chuyển sang trạng thái thích ứng cần tăng cường kiểm soát, quản lý rủi ro bằng cách nâng cao năng lực đội ngũ y tế tuyến cơ sở để người dân tiếp cận với các biện pháp y tế nhanh nhất, sớm nhất. Trong công tác phòng-chống dịch cần lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất; tổ chức thực hiện linh hoạt, phân cấp phân quyền đi đôi với tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, Chính phủ, các địa phương và doanh nghiệp cùng bàn giải pháp hỗ trợ phục hồi sản xuất cho các doanh nghiệp với nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo tinh thần, vật chất cho người dân; không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, không để lọt, bỏ sót các đối tượng được hưởng; ổn định chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, đây chính là cơ hội quản lý sự thay đổi, “biến nguy thành cơ” để phấn đấu vươn lên, khẳng định mình, nỗ lực vượt qua mọi tổn thương do đại dich Covid-19 gây ra.