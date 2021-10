Khảo sát vị trí phát triển cụm công nghiệp tại Đak Pơ

(GLO)- Sáng 1-10, đoàn công tác của Sở Công thương đã có buổi làm việc với huyện Đak Pơ về tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về công thương và khảo sát các vị trí phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, huyện Đak Pơ đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về công thương. Riêng đối với việc phát triển các cụm công nghiệp, hiện nay, huyện Đak Pơ được UBND tỉnh đã quyết định thành lập Cụm công nghiệp Phú An với tổng diện tích 15 ha. Trong năm 2020, huyện đã bồi thường giải phóng mặt bằng được 11,027 ha, đầu tư thi công san lấp mặt bằng 5,8 ha. Các hạng mục cơ sở hạ tầng khác chưa được đầu tư như: đường nội bộ, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước và xử lý nước thải. Huyện cũng đã xây dựng phương án phát triển mới thêm 2 cụm công nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 1945 gồm: Cụm công nghiệp phía Tây Bắc thị trấn Đak Pơ (diện tích 50 ha) và cụm công nghiệp phía Đông xã An Thành (diện tích 20 ha) với các ngành nghề hoạt động như: công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản, vật liệu xây dựng, cơ khí, công nghiệp nhẹ, chế biến thực phẩm, phân bón hữu cơ…

Đoàn khảo sát vị trí phát triển cụm công nghiệp xã An Thành (huyện Đak Pơ). Ảnh: Hồng Thương

Tại buổi khảo sát, huyện Đak Pơ đã kiến nghị Sở Công thương giới thiệu các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư xã hội hóa kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp An Phú; đề xuất UBND tỉnh tiếp tục cho ứng quỹ phát triển để hoàn thiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và quan tâm bố trí kinh phí san lấp mặt bằng để tạo đất sạch nhằm thu hút đầu tư; tạo điều kiện kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp An Phú; hướng dẫn UBND huyện lập thủ tục phát triển mới 2 cụm công nghiệp tại xã An Thành và thị trấn Đak Pơ; hỗ trợ kinh phí về lập quy hoạch chi tiết, san lấp mặt bằng...

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Duy Lộc-Phó Giám đốc Sở Công thương ghi nhận và giải đáp những kiến nghị của huyện Đak Pơ liên quan tới công tác quản lý nhà nước về công thương. Riêng đối với việc phát triển các cụm công nghiệp, thời gian tới Sở Công thương sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để tháo gỡ các vướng mắc và làm cầu nối để giới thiệu các doanh nghiệp đến đầu tư. Đồng thời, ông Nguyễn Duy Lộc cũng đề nghị huyện Đak Pơ đánh giá lại khả năng mở rộng diện tích quy hoạch đối với 2 cụm công nghiệp được đưa vào phương án phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 1945 để có cơ sở giới thiệu thu hút các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư.