Biến đất hoang thành vườn cây ăn quả

(GLO)- Vào lập nghiệp ở làng Kóp (xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) từ năm 2010, ông Nguyễn Duy Đô đã trở thành triệu phú với vườn cây ăn quả rộng hơn 3 ha. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Đô còn giúp đỡ nhiều người dân trong xã có thu nhập ổn định.





Thoát nghèo nhờ vườn cam



Dẫn chúng tôi tham quan khu vườn rộng hơn 3 ha với đủ loại cây trồng sai trĩu quả, ông Nguyễn Duy Đô cho hay: “Hơn 10 năm trước, khu vực này là vùng trũng thấp, đất pha cát nên khó trồng trọt, cỏ dại mọc um tùm. Nhiều người thấy tôi thuê đất trồng cam thì khuyên can. Tuy nhiên khi mình đã quyết thì phải làm cho bằng được, chịu khó cải tạo lại đất. Đất không phụ công người, cây cam đã cho trái ngọt”.



Kể về mối lương duyên với mảnh đất Kon Gang, ông Đô tâm sự: “Tôi sinh ra ở vùng vải thiều Lục Ngạn. Năm 2010, tôi vào Gia Lai thăm người nhà. Thấy đất đai ở xã Kon Gang rộng rãi, khí hậu mát mẻ, rất thích hợp để trồng các loại cây có múi nên tôi đưa vợ con vào đây lập nghiệp”.

Ông Nguyễn Duy Đô (bìa trái) chia sẻ kinh nghiệm trồng cây ăn quả với người dân xã Kon Gang, huyện Đak Đoa. Ảnh: Phan Lài



Từ số vốn tích góp được, ông Đô thuê 1,6 ha đất với giá 30 triệu đồng trong vòng 10 năm để trồng cam. Đồng thời, ông vay Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đak Đoa 50 triệu đồng để mua cây giống, phân bón. Ông Đô ra tận Nghệ An để mua cây giống cam Vinh về trồng. “Do đất ở đây là vùng trũng nên tôi đào các rãnh thoát nước giữa các luống cây trồng để luôn giữ ẩm vào mùa nắng và tránh bị ngập úng khi mưa. Nhờ chăm sóc tốt, đúng quy trình kỹ thuật, 200 cây cam cho năng suất cao, chất lượng không thua kém gì cam trồng ở Nghệ An. Tôi trả được nợ ngân hàng và có tích lũy”-ông Đô nhớ lại.



Theo chia sẻ của ông Đô, cây cam thường mắc các bệnh sâu đục thân, rệp trắng, vàng lá. Với những loại bệnh gây hại này, ông Đô tuyệt đối không dùng thuốc hóa học mà chỉ dùng các chế phẩm sinh học, cắt tỉa cành để tránh lây lan mầm bệnh. Nhờ canh tác khoa học nên vườn cam của ông cho sản lượng gấp 2-3 lần bình thường, trung bình đạt 40-60 kg/cây, giá bán tại vườn là 25 ngàn đồng/kg.



Xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả



Sau khi thành công với vườn cam, ông Đô mua 1,7 ha đất để trồng thêm 1.000 cây cam xen canh cùng các loại cây ăn quả khác. Lợi thế của việc đa canh chính là mùa nào cũng có sản phẩm để thu hoạch. Năm 2017, ông Đô còn trồng thử nghiệm giống cam không hạt và cấy ghép thành công giống cam ruột đỏ, có vị ngọt thanh hơn. 2 loại cam này ông Đô bán với giá 40-50 ngàn đồng/kg. Ông tạo nhãn hiệu trái cây an toàn Năm Đô, canh tác theo phương pháp hữu cơ, được chứng nhận VietGAP và tem truy xuất nguồn gốc.

Việc phát triển kinh tế từ đa dạng cây trồng của ông Nguyễn Duy Đô (bìa phải) được nhiều người dân tìm đến học hỏi kinh nghiệm. Ảnh: Phan Lài

Ông A Lưng-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đak Đoa: “Ông Đô là người tiên phong trồng cây ăn quả ở xã Kon Gang. Nhờ ông mà nhiều hội viên nông dân đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ trồng cây ăn quả. Hội Nông dân huyện đã tổ chức nhiều đợt tham quan, tạo điều kiện cho hội viên học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật từ mô hình sản xuất của ông Đô. Ông Đô đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020”.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Đô còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật trồng cây ăn quả cho bà con trong xã. Năm 2014, ông Đô vận động 12 hộ dân trong xã thành lập Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ cây có múi với diện tích 7 ha. Năm 2019, ông Đô tiếp tục xây dựng Tổ liên kết chuỗi giá trị nông sản với 20 thành viên, mở rộng thêm 15,2 ha các loại cây có múi khác. Tổ liên kết với Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang để bao tiêu sản phẩm. Anh Nguyễn Thành Trung (làng Kóp) cho biết: “Trước đây, gia đình mình trồng cà phê nhưng thu nhập khá bấp bênh. Nhờ chú Đô hỗ trợ cây giống và hướng dẫn quy trình chăm sóc, mình đã chuyển hướng sang trồng cam. Nhờ đó, gia đình có nguồn thu nhập ổn định”.



Vườn cây ăn quả của gia đình ông Đô trở thành địa chỉ tham quan của nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, vườn cây mang lại cho ông Đô lợi nhuận 200-250 triệu đồng. Ông còn tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/tháng. “Việc trồng cây ăn quả mang tính tự phát, quy mô nhỏ lẻ sẽ khó để phát triển. Vì vậy, chúng tôi liên kết để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, giúp tăng năng suất cây trồng, ổn định được đầu ra sản phẩm. Tôi cảm thấy rất vui vì có thể giúp đỡ nhiều hộ dân trong xã thoát nghèo, trở thành hộ có thu nhập khá”-ông Đô phấn khởi cho hay.



PHAN LÀI