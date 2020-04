Chiếm đoạt 2 tỉ đồng bằng việc lừa bán khẩu trang, nhiệt kế qua mạng

Hơn 2 tháng nay, một nam thanh niên Đà Nẵng đã lên mạng đăng bán khẩu trang, nhiệt kế, lừa đảo chiếm đoạt tiền đặt cọc của nhiều người khác gần 2 tỉ đồng dù trong tay không có bất kì nguồn hàng nào.

Lộc dùng tài khoản Facebook lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng từ việc đăng tin có bán khẩu trang, nhiệt kế.





Ngày 7.4, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Huỳnh Lộc (21 tuổi, ngụ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, đầu tháng 2, Lộc dùng tài khoản Facebook tên Dương Đình Lộc đăng bán nhiệt kế điện tử hiệu “SCAN” xuất xứ Trung Quốc với giá 600.000đ/cái. Thế nhưng thực tế anh ta không hề có nguồn hàng.



Ngày 19.2, chị .M.P (28 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trung, Hà Nội) cần mua hàng và liên hệ với Lộc bằng Facebook. Hai bên thỏa thuận mua bán 2.000 nhiệt kế với giá 1,2 tỉ đồng.



Hai ngày sau, chị P đi máy bay vào Đà Nẵng và đến ngân hàng chuyển cho Lộc 200 triệu đồng tiền đặt cọc.



Có tiền trong tài khoản, Lộc liền đi đánh cờ bạc trên mạng và thua sạch.



Không có hàng, chị P sau đó liên tục hối thúc Lộc trả lại tiền. Vì sợ bại lộ do chị P đã biết mặt, địa chỉ nơi cư trú của mình, Lộc tìm cách lừả đảo người khác để có tiền trả lại cho chị P.



Tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook, Lộc lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số người có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài và đổi ngoại tệ và trả lại cho chị P 150 triệu đồng.



Tương tự, Lộc còn dùng tài khoản cá nhân đăng bán khẩu trang và lừa một phụ nữ người gốc Việt sống tại Hàn Quốc chiếm hơn 300 triệu đồng tiền đặt cọc.



Tại cơ quan công an, Lộc khai đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng bằng hình thức nhận tiền cọc đặt mua khẩu trang, nhiệt kế. Tất cả số tiền lừa đảo được, Lộc đem đi đánh cờ bạc online và thua sạch.



Đáng nói, Lộc đang chấp hành án treo 6 tháng cùng với tội danh trên.



