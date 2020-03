IMF: Kinh tế thế giới đối mặt với tăng trưởng âm

Truyền thông nước ngoài đã có nhiều bài viết phản ánh cụ thể và đánh giá cao những biện pháp của Chính phủ Việt Nam nhằm khống chế sự lây lan của dịch Covid-19. Trang mạng Asia Times đăng bài phân tích của nhà báo David Hutts nhận định: Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được sự hoan nghênh ở cả trong và ngoài nước khi có những quyết sách nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch để kiềm chế dịch Covid-19. Những biện pháp quyết liệt của Việt Nam đã truyền đi tinh thần quyết tâm với sự đồng lòng của cả nước.



Asia Times dẫn lời Giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales (Australia), nhấn mạnh, lãnh đạo Việt Nam đã chủ động trong hành động. Bài viết trên Asia Times đánh giá Bộ Y tế Việt Nam đã chủ động công bố các ca nhiễm mới và đưa ra các hướng dẫn về vệ sinh dịch tễ nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân. Cộng đồng y tế toàn cầu đều nhất trí về những biện pháp của Việt Nam. Nhiều tờ báo khác trên thế giới như The New York Times, trang U.S. News & World Report... cũng đã đăng tải, ghi nhận các biện pháp của Việt Nam nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.